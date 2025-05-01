30.04.2025, 08:14 95061
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На погоду большей территории Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Ожидаются дожди с грозами, на востоке, юге, юго-востоке - сильные дожди, ночью на севере - осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке Казахстана - град. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
Лишь на западе, северо-западе РК погода ожидается без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге, юго-востоке с пыльной бурей, на севере, северо-западе, западе, в центре страны в ночные и утренние часы - туман", - отметили синоптики.
На востоке Западно-Казахстанской области, на севере, востоке Атырауской области, на севере, востоке, в центре Актюбинской области, на западе, севере, востоке Костанайской области, на севере, востоке области Улытау, на западе, востоке Карагандинской области, на западе, севере, юге Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, на западе, юге Павлодарской области, на севере Кызылординской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до 3 градусов.
В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на севере, в центре Алматинской области, на западе области Жетысу, на юге Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, на северо-востоке, востоке, в центре Мангистауской области, в центре области Улытау, на северо-западе, юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
В Алматы: ожидается дождь, температура воздуха +21, +23 °C
В Астане: переменная облачность, без осадков, +12, +14 °C
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +25, +27 °C
новости по теме
01.05.2025, 10:50 17776
Что ждет казахстанцев в мае
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в мае 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Праздники
Май порадует казахстанцев дополнительными выходными днями в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана, Дня защитника Отечества и Дня Победы. Всего казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 19 рабочих дней и 12 выходных дней.
1 мая, четверг, является выходным днем в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана.
7 мая - День защитника Отечества - праздничный день выпадет на среду.
9 мая - День Победы - праздничный день выпадает на пятницу.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
В Астане в честь праздника состоится военный парад, посвященный 80-летию Победы.
В Алматы пройдет акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка"). 9 мая в 10.00 участники акции выйдут от Центрального парка на улице Гоголя, дойдут до улицы Зенкова, а затем войдут в парк 28 гвардейцев-панфиловцев. Там они возложат цветы к Вечному огню.
В Казахстане живут 111 ветеранов Великой Отечественной войны. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 млн человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тыс. человек. Во время Второй мировой войны без вести пропало более 271 тыс. казахстанцев.
График работы ЦОНов и спецЦОНов на майские праздники
Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 1, 7 и 9 мая. Субботние дни, 3 и 10 мая, будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов.
ЦОНы будут обслуживать посетителей до 13.00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12.00, выдача документов - до 13.00.
С 1 мая меняется порядок работы мобильных бригад скорой медицинской помощи
В связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы Министерством здравоохранения вносятся изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности. Данные изменения вступают в силу с 1 мая текущего года и не ограничивают права граждан на вызов экстренной помощи по номеру 103", - проинформировали в пресс-службе Минздрава.
По данным ведомства, вызовы 4-й категории срочности касаются состояний, не угрожающих жизни пациента, при которых отсутствует непосредственная и потенциальная угроза жизни и здоровью пациента, но требующие медицинского вмешательства.
Что изменится с 1 мая:
● мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования - с 8.00 до 20.00;
● вызовы 4-й категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;
● после 20.00 и в выходные дни все вызовы, включая 4-ю категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.
При этом в Минздраве отметили, что механизм вызова скорой помощи остается прежним - набрав номер 103, граждане могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток. В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.
Время прибытия мобильной бригады ПМСП на вызов - до 60 минут. Для более срочных категорий предусмотрены нормативы: 10 минут - для вызовов первой категории, 15 - для второй и 30 - для третьей, проинформировали в министерстве.
Новые авиасообщения
Авиакомпания "SCAT" планирует открыть следующие новые авиамаршруты из аэропорта Шымкента:
- с 27 мая:
- Шымкент - Будапешт (Венгрия), 2 рейса в неделю;
- Шымкент - Мюнхен (Германия), 3 рейса;
- с 28 мая:
- Шымкент - Сиань (Китай), 2 рейса;
- с 29 мая:
- Шымкент - Каир (Египет), 2 рейса;
- Шымкент - Шанхай (Китай), 2 рейса;
- Шымкент - Сеул (Корея), 2 рейса;
- с 30 мая:
- Шымкент - Урумчи (Китай), 2 рейса.
Авиакомпания "Эйр Астана" также планирует запустить ряд новых международных авиамаршрутов:
- с 14 мая Астана - Дананг (Вьетнам), 2 рейса;
- с 27 мая Атырау - Тбилиси (Грузия), 3 рейса;
- с 28 мая Алматы - Ош (Кыргызстан), 4 рейса;
- с 31 мая Атырау - Баку (Азербайджан), 3 рейса.
Авиакомпания Qazaq Air с 1 мая открывает новый международный авиамаршрут Астана - Туркестан - Самарканд с частотой 2 рейса в неделю.
Авиакомпания Fly Arystan планирует открыть с 18 мая авиамаршрут Алматы - Инин (Кульджа), 2 рейса.
Кроме того, с 14 мая 2025 года авиакомпания "Indigo" планирует открытие нового направления по маршруту Астана - Дели. Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на воздушных судах типа А-320/321.
Образование
В мае в школах заканчивается четвертая четверть. Последний звонок в школах Казахстана состоится 25 мая.
Сроки проведения выпускных экзаменов изменились в Казахстане
Минпросвещения РК изменило сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования.
Утверждены следующие сроки итоговой аттестации:
- для учащихся 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены - с 29 мая по 10 июня 2025 года;
- для учащихся 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены - с 30 мая по 16 июня 2025 года.
Для учащихся 9-х (10-х) классов:
- письменный экзамен по математике (алгебре) - 29 мая 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменной работы (статья, рассказ, эссе) - 2 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 5 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 10 июня 2025 года.
Для учащихся 11-х (12-х) классов:
- устный экзамен по истории Казахстана - 30 мая 2025 года;
- письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 4 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) - 9 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 12 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 16 июня 2025 года.
Дорога в обход Тараза станет платной
Согласно приказу Минтранспорта, с 5 мая 2025 года проезд по обходной дороге города Тараза станет платным для автобусов и грузовиков.
Установить, что участок Обход Тараз километр 477+050 - 534+050 (А-2) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Обход Тараз используется на платной основе. Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: через город Тараз", - говорится в приказе.
Протяженность платной дороги составляет 57 км.
Минэнерго РК планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
Запрет намерены ввести сроком на шесть месяцев с 14 мая 2025 года.
Погода в мае 2025 года
В мае заканчивается весенний период и осуществляется переход к лету. Характерным для мая является неустойчивая погода, неравномерное нарастание тепла, возвраты холодов после продолжительно теплой погоды.
По предварительным данным Казгидромета, в мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей территории республики, около нормы - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской области, в областях Жетысу и Абай.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается +13, +20°С на большей территории республики, +21, +23°С - в юго-западной части страны, +7, +12°С на крайнем востоке и в горных районах юго-востока республики.
Количество осадков в мае прогнозируется меньше нормы на большей территории РК, около нормы - в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, на большей части Костанайской области, на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, на юге Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юго-востоке Алматинской области, в Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях.
01.05.2025, 08:56 22971
С Днем единства народа Казахстана!
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет своих читателей, подписчиков с Днем единства народа Казахстана!
Желаем вашим семьям мира, единства и благополучия! Пусть каждый человек в Казахстане чувствует себя защищенным и свободным. Крепкой международной дружбы и светлого будущего народу Казахстана!
День единства народа Казахстана начали отмечать в 1996 году. До этого, в советское время, 1 мая отмечали День международной солидарности трудящихся, тогда же появился знаменитый лозунг "Мир! Труд! Май!". Сейчас в странах СНГ Первомай празднуется как День труда.
30.04.2025, 19:49 57396
В Караганде остановили строительство в районе Центрального парка
По поручению акима региона все строительные работы запрещены
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Караганда. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде остановили строительство в районе Центрального парка, против которого выступали местные жители.
Уважаемые жители! Среди общественности продолжается обсуждение застройки на территории бывшего "Фэнтези". Сообщаю, что с 21 апреля по моему поручению все строительные работы запрещены. Строительная компания об этом уведомлена", - написал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, в Караганде разгорелся конфликт вокруг строительства жилого комплекса на территории городского парка. Инициатива вызвала волну недовольства среди горожан, которые настаивают на том, что зеленая зона должна оставаться общественным пространством.
30.04.2025, 19:26 59736
В Алматы пройдет акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка")
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Алматы. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 9 мая в 10.00 участники акции "Батырларға тағзым" ("Поклонимся героям") выйдут от Центрального парка на улице Гоголя, дойдут до улицы Зенкова, а затем войдут в парк 28 гвардейцев-панфиловцев. Там они возложат цветы к Вечному огню, сообщает "Sputnik Казахстан".
Председатель ОО "Союз ветеранов Афганистана" Мурат Абдушукуров сообщил изданию, что акция согласована с акиматом Алматы. Алматинцы смогут выйти с портретами своих героев - участников Великой Отечественной войны.
Это преемственность поколений, чтобы наша молодежь понимала, что за свою страну они тоже несут ответственность. Поэтому я думаю, что она и так проводится, но я думаю, что и на законодательном уровне надо утвердить. Такая акция должна быть", - сказал Мурат Абдушукуров.
Бессмертный полк" - это общественная инициатива, родившаяся в России в 2012 году. Она появилась как еще один способ почтить память фронтовиков Великой Отечественной войны.
Смысл акции в том, что люди выходят на улицы с портретами своих родственников - участников войны. Идея быстро распространилась и стала международной, охватив десятки стран.
Движение "Бессмертный полк" в Казахстане началось в 2013 году, спустя год после его основания в России. С самого начала акция получила широкую поддержку: в Алматы, Астане, Шымкенте, Петропавловске и других городах тысячи людей выходили на улицы с портретами своих родных.
30.04.2025, 18:00 63466
В Алматы без горячей воды останутся жители одного из районов города
Причина - замена трубопровода
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Алматы. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы без горячей воды останутся жители одного из районов города из-за замены трубопровода, введенного в эксплуатацию более 40 лет назад, сообщили в пресс-службе предприятия "Алматинские тепловые сети".
В Алматы будет произведена замена трубопровода, расположенного севернее улицы Гоголя, в промышленной зоне между улицами Ауэзова и Розыбакиева. Трубопровод был введен в эксплуатацию в 1979 году. Теплотрасса общей протяженностью 1,2 километра обеспечивает теплом более 120 городских объектов. В летний период для стабильного горячего водоснабжения жителей Алмалинского и Жетысуского районов Алматы будет проложен временный трубопровод. Для врезки линии временного трубопровода 2 мая 2025 года с 9.00 до 17.00 подача горячей воды в ряд жилых и иных зданий будет ограничена в пределах улиц Толе би - Каримова - Рыскулова - Чокина", - заявили в пресс-службе.
В целом, отметили на предприятии, в 2025 году по городу запланирована реконструкция 39 километров теплосетей.
Это позволит снизить уровень износа до 54%. Просим проявить понимание к временным неудобствам", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что двухнедельные испытания теплосетей начнутся в Алматы.
30.04.2025, 13:50 77696
Никого не лишили лицензии - депутат возмутился позицией Минздрава после выявления приписок и многомиллиардных нарушений в ФОМС
Нарушители, по словам депутата, отделались штрафом
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бактыжан Базарбек возмутился, что после выявления Высшей аудиторской палатой приписок, хищений и нарушений в работе Фонда обязательного медицинского страхования Министерство здравоохранения не приняло соответствующих жестких мер.
По словам Бактыжана Базарбека, у Фонда обязательного медицинского страхования не ведется финансовая отчетность в соответствии с законом. Отсюда и приписки, и различные нарушения, и зафиксированные случаи хищений, что были отражены в заключении ВАП, информирует издание "Казинформ".
Что интересно, в этом контексте ссылаются на приказ министра от 2017 года. Однако с момента его принятия практически ничего не было сделано: приказ не обновили, не пересмотрели и не изменили. Это первый момент. Второй момент. Мой коллега ясно и четко указал - прямо перед вами, что в деятельности фонда присутствуют коррупционные риски. Это касается приказа 321 от декабря 2020 года, который, по сути, и создает условия для коррупции, хищений и других злоупотреблений. Я понимаю, что вы не принимали этот приказ, но с 6 февраля, когда вы вступили в должность министра, у вас была возможность изменить, отменить или внести в него правки. Это уже ваша компетенция, а не наша. Тем более, будучи сенатором, вы сами неоднократно критиковали этот приказ", - высказался Базарбек.
Депутат отметил, что, несмотря на заявления Минздрава о лишении лицензий на продажу материалов, на практике ни одна из компаний не была лишена лицензии или подвергнута серьезным мерам воздействия.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова ответила, что ведомство не планирует отменять приказ № 321, однако в него будут внесены изменения 1 июля.
Что касается отчетности по финансовым средствам, которые формально не относятся к финансовой отчетности, по ним также ведется работа. До второго чтения мы еще раз рассмотрим этот вопрос и внесем необходимые корректировки", - сказала глава Минздрава.
По ее словам, по рекомендации ВАП соответствующие материалы уже были направлены в Генеральную прокуратуру и в региональные органы прокуратуры. Однако, как отметила министр, обратная связь с их стороны была не всегда активной, сегодня этот вопрос взят под особый контроль.
Бахытжан Базарбек подчеркнул, что лично направлял запросы в Минздрав, ФОМС и Генпрокуратуру и выявил, что заявления и данные Минздрава сильно расходятся с реальностью. По его словам, ни одна организация не была лишена лицензии.
Их лишь оштрафовали, что, мягко говоря, выглядело как легкое "поглаживание", - возмутился мажилисмен.
Ранее Высшая аудиторская палата РК выявилав ФСМС многомиллиардные нарушения.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
В самом фонде выявилиболее 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
29.04.2025, 20:09 124556
Казахстанский фильм завоевал девять наград на международном кинофестивале
Фото: МКИ РК
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фильм "Граждане крыши" одержал победу сразу в девяти номинациях на международном фестивале Fashion Film Festival, прошедшем в Москве, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
Отечественная кинолента была отмечена наградами за лучший костюм (Елена Айтова), лучшую музыку (Виктор Сологуб), лучшую женскую роль второго плана (Ольга Ландина), за операторскую работу (Александр Плотников), звукорежиссуру (Руслан Сакиев), главную женскую роль (Лидия Ярышева), лучший грим (Татьяна Жамбакеева), продюсирование (Алия Шарипбаева) и креативную концепцию (Гульшат Смагулова).
Граждане крыши" - дебютная режиссерская работа Гүлшат Смагуловой, которая более 15 лет работает в сфере кино. Фильм, вышедший на экраны на казахском и русском языках, рассказывает о трогательной дружбе между молодым человеком Дамиром, переживающим жизненные трудности, и подростком Костей, страдающим аутизмом. Через эту историю творческая команда затрагивает важные темы инклюзии и социальной адаптации детей с особенностями развития, подчёркивая необходимость их полноценного участия в жизни общества.
Картина была создана по заказу Министерства культуры и информации РК при поддержке Государственного центра поддержки национального кино. Съемки проходили в Алматы и Талгарском районе Алматинской области.
29.04.2025, 18:51 119461
Массовое отравление школьников в Мангистауской области: суд вынес приговор
Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год
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Актау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 29 апреля, подсудимой в лице ИП "Шакенова Д", которая являлась поставщиком школьного питания в селе Бесшокы, вынесли приговор, сообщает Lada.kz.
Установлено, что подсудимая допустила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, что привело к отравлению 182 учеников (пострадавших было больше, однако заявление подали родители лишь указанного количества детей) в школьной столовой.
Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год, также она лишена права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере общественного питания сроком на 3,5 года.
Напомним, 7 сентября 2024 года в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. У работников школьной столовой, где отравились дети, выявили стафилококк.
27 апреля стало известно, что после массовых отравлений детей в образовательных учреждениях Министерство здравоохранения РК планирует изменить подходы в госконтроле за организацией питания школьников.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?