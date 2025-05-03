Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана

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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На погоду большей территории Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронты, в связи с чем ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока - осадки (дождь, снег), на западе и юго-востоке Казахстана - град, сообщает Казгидромет.





Лишь на юго-западе, северо-западе РК погода ожидается без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, юго-востоке с пыльной бурей, на севере, востоке страны в ночные и утренние часы - туман", - отмечают синоптики.





На востоке Костанайской области, севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на севере, в центре области Абай ожидаются заморозки 1-3 градуса. На севере Актюбинской области, области Улытау, на западе Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.





В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на западе, в центре Алматинской области, на юге Атырауской, Карагандинской областей, юге, юго-востоке Актюбинской области, на северо-востоке, востоке, в центре Мангистауской области, в центре области Улытау, на западе, юге области Жетысу, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области, на северо-западе, юге, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.





В Астане:





2 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днем 18-20 тепла.





3 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 19-21 тепла.





4 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 тепла.





В Алматы:





2 мая: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град. Ветер северо-западный 3-8, порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 20-22 тепла.





3 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 22-24 тепла.





4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 26-28 тепла.





В Шымкенте:





2 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 тепла.





3 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 28-30 тепла.





4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 30-32 тепла.