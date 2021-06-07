Дожди с грозами ожидаются в субботу в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - В субботу на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града, на востоке РК ночью местами пройдут сильные осадки (дождь с переходом в снег), передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, на севере и востоке страны - туман, сообщает "Казгидромет".

На большей части Кызылординской области ветер усилится до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду, местами с пыльной бурей. В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы ветра будут достигать 23-28 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях возможен град. В Алматинской области при грозе ветер усилится до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, местами возможен град. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Мангистауской области местами пыльная буря, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. В Актюбинской, Костанайской, ночью в Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской области - туман.

Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областей, а также в Туркестанской области сохранится сильная жара.

Местами в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки 2 градуса.

В Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Атырауской, местами в Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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