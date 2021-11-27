ДСЭК Алматы: запрета на корпоративы нет, но возможны ограничения

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Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, в настоящее время в действующих карантинных требованиях не имеется запретов для субъектов бизнеса на проведение в Алматы новогодних корпоративов на объектах Ashyq, но есть ограничения.
Это наличие зелёного статуса у посетителей, персонала заведения и организаторов мероприятия, а также норматив заполняемости заведений в зависимости от зоны (зеленой, желтой, красной), в которой будет находится город Алматы в период Новогодних праздников:
в зеленой зоне - заполняемость до 50%, не более 100 мест;
в жёлтой зоне - заполняемость до 50%, не более 70 мест;
в красной зоне - заполняемость до 50%, не более 50 мест.
Стабильное нахождение в зеленой зоне города Алматы зависит прежде всего от жителей мегаполиса - активно прививаться против COVID-19, соблюдать масочный режим и дистанцирование, отметили в ведомстве.
В случае ухудшения ситуации по коронавирусной инфекции в Алматы будут ужесточаться карантинные меры по режиму работы объектов Ashyq, в том числе введение запрета на проведение новогодних корпоративов и других мероприятий.
Ранее сообщалось, что в ходе брифинга в РСК главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, можно ли в городе проводить банкеты, корпоративы и утренники.
Мы видим, что сейчас ситуация сложная. По нашему благоприятному прогнозу, в декабре будет регистрироваться около 200 случаев заболевания коронавирусом ежедневно. По пессимистичному прогнозу - 350. При наличии такой заболеваемости речи о коллективных мероприятиях не может быть, это недопустимо. Тем более различные утренники в детских садах, школах, там будут собираться дети разных групп, возможно перезаражение", - сказал Жандарбек Бекшин.