Два новых авиарейса в Абу-Даби запускают в Казахстане

С 16 мая 2021 года авиакомпания "Wizz Air Abu Dhabi" начнет выполнять рейсы по маршруту Нур-Султан - Абу-Даби с частотой 2 рейса в неделю. А с 22 мая 2021 года - по маршруту Алматы - Абу-Даби с частотой 2 рейса в неделю", - сообщили в пресс-службе министерства.
Напомним, 14 марта МИИР подписал соглашение с авиакомпанией "Wizz Air Abu Dhabi". По этому соглашению перевозчик и будет выполнять новые рейсы.
Wizz Air Abu Dhabi" - лоукостер, шестая национальная авиакомпания ОАЭ. Она выполняет международные рейсы в 11 стран по 13 маршрутам.
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