Два новых авиарейса в Абу-Даби запускают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о запуске двух новых авиарейсов в Абу-Даби, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 16 мая 2021 года авиакомпания "Wizz Air Abu Dhabi" начнет выполнять рейсы по маршруту Нур-Султан - Абу-Даби с частотой 2 рейса в неделю. А с 22 мая 2021 года - по маршруту Алматы - Абу-Даби с частотой 2 рейса в неделю", - сообщили в пресс-службе министерства.

Wizz Air Abu Dhabi" - лоукостер, шестая национальная авиакомпания ОАЭ. Она выполняет международные рейсы в 11 стран по 13 маршрутам.

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