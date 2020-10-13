Два подпольных игровых клуба выявили полицейские в Нур-Султане

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - Сотрудники управления полиции района "Сарыарка" департамента полиции Нур-Султана выявили два незаконных игровых клуба, передает Kazakhstan Today.

Подпольные игровые клубы маскировались под вывесками, не вызывающими подозрения, или же просто располагались за закрытыми дверьми. Клиенты, желающие сыграть в игровые автоматы на деньги, приходили по рекомендации доверенных лиц", - сообщили в пресс-службе столичного ДП.

Один из клубов работал на улице Гете в помещении под вывеской "Ломбард". Игроки, соблюдая установленные правила конспирации, заранее созванивались и назначали время визита. Кроме того, вход в клуб был оснащен видеокамерами. Желающие провести время за игровыми автоматами, могли играть и в ночное время, несмотря на введенные ограничения карантинного режима.

При проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции в данном клубе задержано 5 постоянных клиентов заведения.

С помещения изъяты 11 игровых автоматов.

Также подпольный игровой клуб выявлен по улице Московская. Там задержаны 5 игроков, изъято 6 игровых автоматов.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса).

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