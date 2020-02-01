Два случая заражения коронавирусом выявили в России

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Москва. 31 января. Kazakhstan Today - В России выявили первые два случая заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Оба зараженных - граждане Китая, сообщила вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая", - сказала она.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли, напоминает ТАСС





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