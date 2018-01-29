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Движение для автотранспорта открыто на всех республиканских дорогах29.01.2018
Общество  11:53

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Движение для транспорта открыто на всех автодорогах республиканского значения, передает Kazakhstan Today.

"На автодорогах республиканского значения участки открыты для движения транспорта", - сообщили в пресс-службе "Казахавтодора".

В компании также напомнили, что водители и пассажиры могут узнавать о ситуации на автодорогах республиканского значения по телефону +7 7172 444 777, мобильному телефону диспетчерской службы и приложение WhatsApp по номеру +7 771 7444 777. Через WhatsApp можно задавать вопросы, обмениваться наблюдениями, фото- и видеоматериалами ежедневно.

Также информация о закрытии дорог оперативно размещается на карте ограничения дорожного движения РК.
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