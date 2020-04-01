Движение пассажирских поездов на станции Актобе приостановлено с сегодняшнего дня

Актобе. 31 марта. Kazakhstan Today - С 31 марта приостановлено движение пассажирских поездов на станции Актобе, передает Kazakhstan Today.
С 31 марта 2020 года запрещена посадка и высадка пассажиров и продажа проездных документов (билетов) на пассажирские поезда, включая прицепные и беспересадочные вагоны, до и от станции Актобе", - сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".
Кроме того, с сегодняшнего дня отменяется курсирование пассажирских поездов №33/34 Актобе - Шу, №613/614 Уральск - Актобе, №691/692 Актобе - Доссор.
Также с 31 марта сокращается маршрут движения поезда №309/310 Мангистау - Актобе (перевозчик ТОО "Otpan Logistic") до станции Кандыагаш.
Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) до и от станции Актобе, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме", - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сообщалось об ограничении въезда в Актюбинскую область с 31 марта. Также сообщалось о приостановлении с апреля движения пассажирских поездов на станции Атырау.
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