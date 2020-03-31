Актобе. 30 марта. Kazakhstan Today - Въезд в Актюбинскую область ограничат с 31 марта, передает Kazakhstan Today.

Информационное сообщение оперативного штаба при акимате Актюбинской области

В целях предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции постановлением главного государственного санитарного врача Актюбинской области от 29 марта 2020 года на территории Актюбинской области и города Актобе осуществляется санитарно-противоэпидемиологические мероприятия и вводятся особые условия хозяйственной и иной деятельности для физических и юридических лиц с ноля часов 31 марта 2020 года.

В соответствии с постановлением:

1. Запрещается въезд и выезд всех видов автотранспортных средств и граждан на территорию и с территории Актюбинской области и города Актобе, за исключением транзитного автотранспорта, а также автотранспорта с продовольственными товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, производственными товарами и материалами для обеспечения бесперебойного функционирования и жизнедеятельности промышленных, сельскохозяйственных предприятий Актюбинской области и города Актобе.

2. Руководителям государственных органов и организаций, а также юридическим лицам независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам (собственникам и арендаторам объектов массового скопления людей) рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы, при наличии к этому технических и организационных возможностей.

3. Приостанавливается деятельность:

- всех государственных и частных садов;

- крупных торговых центров (за исключением находящихся в них продуктовых магазинов и аптек), парков, зоомагазинов, банных комплексов (в том числе отдельные кабинки), санаторно-курортных объектов, салонов красоты, парикмахерских, саун и массажных кабинетов, бильярдных залов, компьютерных, интернет-клубов, игровых залов, боулинг-центров, букмекерских контор, лото, спортивных комплексов (кружки, секции), футбольных полей, центров развития детей и других объектов с массовым скоплением людей;

- продовольственных, скотных, автомобильных, вещевых, строительных рынков;

- ярмарок продовольственных товаров;

- свадебных салонов, залов торжеств;

- магазинов по продаже и ремонту мобильных (сотовых) телефонов.

4. Супермаркетам, гипермаркетам, объектам общественного питания (кафе, рестораны, бары, столовые и другие) приостановить работу, за исключением обслуживания в круглосуточном режиме на вынос и доставку заказов без посещения гражданами помещений таких предприятий.

5. Жителям Актюбинской области и города Актобе:

- ограничить выход из жилья без крайней необходимости, за исключением приобретения продовольствия, предметов первой необходимости, лекарственных средств и медицинских изделий, обращения за медицинской помощью;

- ограничить передвижение группами не более трех человек, за исключением членов семьи;

- гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.

6. Правоохранительным органам обеспечить неукоснительное исполнение всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности данного постановления.

7. По всем вопросам просим обращаться в Call-центр по номеру 906-606.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства