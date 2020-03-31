Движение пассажирских поездов на станции Атырау приостановят с апреля

Атырау. 30 марта. Kazakhstan Today - С 1 апреля приостанавливается движение пассажирских поездов на станции Атырау, передает Kazakhstan Today.

АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что с 1 апреля 2020 года запрещена посадка и высадка пассажиров и продажа билетов на пассажирские поезда включая прицепные и беспересадочные вагоны до и от станции Атырау.

С 31 марта 2020 года сокращается маршрут движения поезда №692/691 Актобе - Атырау до станции Доссор. С 1 апреля 2020 года отменяется движение пассажирских поездов №313/314 Атырау - Мангистау и №47/48 Атырау - курорт Боровое, а со 2 апреля 2020 года - №41/42 Атырау - Шу", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Отмечается, что пассажиры, ранее оформившие билеты до и от станции Атырау, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме.

Также стало известно, что завершена работа по оснащению всех железнодорожных вокзалов страны антивирусными средствами на необходимый срок. Для этих целей закуплено 40 тыс. масок, 72 тыс. пар перчаток, 5 тыс. литров антисептика и т.д. Для отделений магистральной сети приобрели 1000 дозаторов.

Железнодорожные вокзалы обеспечены тепловизорами, которые предоставлены акиматами и СЭС. Тепловизоры есть, как на вокзалах городов республиканского значения и областных центров, к примеру, Алматы, Актобе, Уральска, Атырау, Мангистау, Кызылорды, Туркестана, Караганда, Костаная, так и на вокзалах Тюлькубаса, Манкента, Жарыка, Бейнеу. Замер температуры на вокзалах проводится медицинскими работниками и сотрудниками СЭС", - рассказали в АО "НК "КТЖ".

Также специалисты отмечают, что на всех вокзалах уборка проводится согласно нормам СанПиН - не менее 4 раз в день, а в местах массового скопления людей (залы ожидания, кассовые залы) - ежечасно. Кроме того, во всех областных центрах страны силами СЭС производится полная дезинфекция зданий вокзалов.

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