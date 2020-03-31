Движение пассажирских поездов на станции Атырау приостановят с апреля

Атырау. 30 марта. Kazakhstan Today - С 1 апреля приостанавливается движение пассажирских поездов на станции Атырау, передает Kazakhstan Today.
АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что с 1 апреля 2020 года запрещена посадка и высадка пассажиров и продажа билетов на пассажирские поезда включая прицепные и беспересадочные вагоны до и от станции Атырау.
С 31 марта 2020 года сокращается маршрут движения поезда №692/691 Актобе - Атырау до станции Доссор. С 1 апреля 2020 года отменяется движение пассажирских поездов №313/314 Атырау - Мангистау и №47/48 Атырау - курорт Боровое, а со 2 апреля 2020 года - №41/42 Атырау - Шу", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Отмечается, что пассажиры, ранее оформившие билеты до и от станции Атырау, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме.
Напомним, с 30 марта Атырау закрыт на карантин. На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией в Атырауской области составляет 12 человек. Всего в стране подтверждены 284 случая.
Также стало известно, что завершена работа по оснащению всех железнодорожных вокзалов страны антивирусными средствами на необходимый срок. Для этих целей закуплено 40 тыс. масок, 72 тыс. пар перчаток, 5 тыс. литров антисептика и т.д. Для отделений магистральной сети приобрели 1000 дозаторов.
Железнодорожные вокзалы обеспечены тепловизорами, которые предоставлены акиматами и СЭС. Тепловизоры есть, как на вокзалах городов республиканского значения и областных центров, к примеру, Алматы, Актобе, Уральска, Атырау, Мангистау, Кызылорды, Туркестана, Караганда, Костаная, так и на вокзалах Тюлькубаса, Манкента, Жарыка, Бейнеу. Замер температуры на вокзалах проводится медицинскими работниками и сотрудниками СЭС", - рассказали в АО "НК "КТЖ".
Также специалисты отмечают, что на всех вокзалах уборка проводится согласно нормам СанПиН - не менее 4 раз в день, а в местах массового скопления людей (залы ожидания, кассовые залы) - ежечасно. Кроме того, во всех областных центрах страны силами СЭС производится полная дезинфекция зданий вокзалов.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства