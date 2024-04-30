Большая вода идет в Атыраускую область: пик паводков ожидается в ближайшие дни

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Атырау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе оперативного совещания по паводковой ситуации на западе страны заявил, что большая вода идет в Атыраускую область, - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе оперативного совещания по паводковой ситуации на западе страны заявил, что большая вода идет в Атыраускую область, сообщает пресс-служба главы правительства.





Нужно мобилизовать все силы, использовать опыт Западно-Казахстанской области по привлечению дополнительных сил из других регионов. Необходимо обеспечить ежечасный мониторинг уровня воды, увеличить протяженность и высоту защитных дамб. Нам нужно отстоять регион и не допустить подтоплений", - подчеркнул Олжас Бектенов.





Отмечается, что на сегодня в Атырауской области для проведения аварийно-спасательных работ задействовано свыше 13 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Кроме того, в регионе построено более 500 километров дамб.





Также глава правительства отметил, что в основном по стране опасность паводков пройдена.





Президентом поставлена приоритетная задача по восстановлению поврежденных природной стихией домов, возвращению пострадавших граждан к нормальной жизни. Мы должны направить все наши усилия на строительство и ремонт социальных объектов, жилья и инфраструктуры, выплату компенсаций людям. Все эти шаги необходимо проделать четко и слаженно. Акиматам нужно проводить постоянную разъяснительную работу, встречаться с пострадавшим населением", - добавил он.



