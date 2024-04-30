В Алматы охранник бара получил 8 лет за изнасилование и грабеж

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Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина К. по обвинению в изнасиловании с угрозой убийства, насильственном действии сексуального характера, соединенного с угрозой убийства, а также совершении грабежа с применением насилия, сообщает пресс-служба - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина К. по обвинению в изнасиловании с угрозой убийства, насильственном действии сексуального характера, соединенного с угрозой убийства, а также совершении грабежа с применением насилия, сообщает пресс-служба суда





Судом установлено, что в ночь 7 августа 2023 года подсудимый, работая охранником в одном из увеселительных заведений города, познакомился с потерпевшей П. Далее он предложил проводить ее до дома. Зайдя в подъезд, подсудимый достал складной нож и, угрожая расправой, совершил действия сексуального характера, после чего изнасиловал.





Также судом установлено, что утром 9 ноября 2023 года подсудимый К. прибыл в один из ночных клубов города, где перед входом увидел ссору двух молодых людей. Подойдя к потерпевшему, нанес удар в лицо, после чего потребовал вытащить из карманов ценные вещи. Потерпевший достал телефон и деньги. Получив деньги, подсудимый потребовал от потерпевшего сообщить код от телефона и мобильного приложения, перевел 10 тысяч тенге, вернул телефон потерпевшему и скрылся.





Приговором суда К. признан виновным в совершении изнасилования, грабежа, насильственных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийства, и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы.





Приговор суда не вступил в законную силу.