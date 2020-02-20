Дворец школьников в Алматы будет реконструирован

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на отчетной встрече с населением сообщил, что планируется реконструкция республиканского Дворца школьников, передает Kazakhstan Today.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что с учетом пожелания горожан будет реконструирован республиканский Дворец школьников.

Отвечая на вопрос жителя Наурызбайского района о строительстве Дома школьников, аким города отметил, что проект уже готов, под эти цели в районе выделен земельный участок и в текущем году начнется строительство.

Завершение модернизации запланировано на октябрь 2020 года. В целом в Алматы будет построено два новых Дворца школьников в Алатауском и Наурызбайском районах.

Осенью 2019 года по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева по сохранению исторической среды Алматы управление городского планирования и урбанистики начало сбор заявок в рамках конкурса "Каталог уникальных зданий". Работа над ним закончится в феврале 2020 года.

Не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра (на месте, где располагался Дворец пионеров, снесенный в 2006 году. - Прим. агентства) - рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также со сносом кинотеатра "Алатау". Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Таких примеров немало", - подчеркнул президент.

Он четко указал, что "следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы" и увеличить количество парковых зон.

Касательно строительства. Не хочу давать никакой оценки предшественникам. Большая работа по микрорайонному развитию проводится, особенно на территории нового Алматы. Потому что свободной земли практически у нас не имеется. Те земли, которые были заложены в банках, наши девелоперы выкупают и согласовывают. Естественно, мы смотрим на то, насколько это соответствует тому району, облику, этажности, которые находятся, вот сейчас они собираются это делать… Мы сейчас не даем разрешений для точечного строительства. И все те, которые находятся в центральной части города, они все находятся под запретом. И ситуация на сегодня такая, что недавно, во время недавнего визита главы государства, тоже было об этом сказано. В центральной части города большой, комплексной застройки нет, и это старый центр, его надо сохранить", - заявил Сагинтаев.

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