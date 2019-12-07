Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - Двух незаконно пересекших границу Казахстана граждан Китая после суда вернут в страну исхода, передает Kazakhstan Today.

По имеющемуся соглашению, которое имеет статус ратифицированного документа, по окончании судебных, а также всех (процедур, связанных с) уголовной ответственностью, мы будем указанных граждан - независимо, Китайской Народной Республики или других государств - будем передавать в страну исхода. То есть в данной ситуации мы будем передавать в КНР по линии погранпредставительской деятельности, и там уже в дальнейшем, соответствнно, будет реагирование со стороны государства-соседа. Поэтому шансов у них здесь находиться нет, даже если они здесь находятся, и шансов находиться здесь незаконно тем более нет", - заявил заместитель председателя КНБ РК - директор Пограничной службы КНБ РК генерал-майор Дархан Дильманов в интервью, размещенном на канале КНБ РК в Youtube.

Глава Погранслужбы уточнил, что сейчас указанные граждане КНР "находятся под следствием, в СИЗО департамента полиции Восточно-Казахстанской области".

Завершены все мероприятия процессуального характера. Я думаю, что в ближайшее время, наверное, в декабре уже, состоится суд. Суд по статье "Незаконное нарушение государственной границы", - добавил Дильманов.

Он подчеркнул, что те, кто незаконно прибывает на территорию Казахстана, рано или поздно будут привлечены к ответственности.

Мне бы хотелось сказать всем тем, кто думает и надеется, что, незаконно нарушив, они могут затем находиться тоже в состоянии инкогнито на территории Республики Казахстан. Во-первых, у них будут проблемы с трудоустройством, во-вторых, это будут проблемы другого характера, с которыми они все равно столкнутся - это медицинское обеспечение, получение образования, каких-то льгот... Все равно рано или поздно мы выясним: кто, где, когда нарушил и почему он здесь находится незаконно. Мы смело заявляем, что рано или поздно они будут найдены, они будут соответственно привлечены к уголовной ответственности", - сказал глава Погранслужбы.

Как сообщалось ранее, в отношении двух граждан Китая Мурагера Алімулы и Кастера Мусакана , незаконно пересекших границу Казахстана, 10 октября начато досудебное расследование по части 1 статьи 392 Уголовного кодекса РК (Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан). Предварительно оба мужчины сообщили, что нелегально перешли границу Казахстана с Китаем 1 октября.

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