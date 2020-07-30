Двух заместителей акима Шымкента освободили от занимаемых должностей

Шымкент. 29 июля. Kazakhstan Today - Аким Шымкента Мурат Айтенов отправил в отставку двух своих заместителей, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима города Шымкента первый заместитель акима города Садыр Ербол Абилхаирович и заместитель акима города Мамытбеков Алмасбек Кенесбекович освобождены от занимаемых должностей, сообщила пресс-служба акима.

Причины отставки чиновников не сообщаются.

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