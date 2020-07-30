Двух заместителей акима Шымкента освободили от занимаемых должностей

Распоряжением акима города Шымкента первый заместитель акима города Садыр Ербол Абилхаирович и заместитель акима города Мамытбеков Алмасбек Кенесбекович освобождены от занимаемых должностей, сообщила пресс-служба акима.
Причины отставки чиновников не сообщаются.
Напомним, Ербол Садыр был назначен на должность заместителя акима в августе прошлого года, а Алмасбек Мамытбеков - в феврале текущего.
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