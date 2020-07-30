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Двух заместителей акима Шымкента освободили от занимаемых должностей

29.07.2020, 15:47 16687
Двух заместителей акима Шымкента освободили от занимаемых должностей
Шымкент. 29 июля. Kazakhstan Today - Аким Шымкента Мурат Айтенов отправил в отставку двух своих заместителей, передает Kazakhstan Today.
 
Распоряжением акима города Шымкента первый заместитель акима города Садыр Ербол Абилхаирович и заместитель акима города Мамытбеков Алмасбек Кенесбекович освобождены от занимаемых должностей, сообщила пресс-служба акима. 
 
Причины отставки чиновников не сообщаются. 
 
Напомним, Ербол Садыр был назначен на должность заместителя акима в августе прошлого года, а Алмасбек Мамытбеков - в феврале текущего.
 

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