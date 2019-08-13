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Шымкент. 12 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте назначили нового заместителя акима, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима Шымкента Садыр Ербол Абилхаирулы назначен заместителем акима города. Своего нового заместителя, который до этого занимал должность заместителя акима Туркестанской области, Ерлан Айтаханов представил на аппаратном совещании, пожелав успехов в деле развития города", - сообщила пресс-служба акима города.

Новый замакима будет курировать сферы предпринимательства, сельского хозяйства, туризма, цифровизации и природоохранную деятельность.

Ербол Садыр родился в 1973 году, образование высшее, по специальности - экономист. Трудовую деятельность начал в 1994 году заместителем главного врача по экономике в Созакской центральной районной больнице.

В 1995-2009 годы работал главным специалистом, заведующим отделом экономики Созакской районной администрации, заведующим отделом экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, заведующим отделом по поддержке и развитию предпринимательства, заместителем руководителя областного управления по поддержке предпринимательства, руководителем отдела инвестиционной политики, руководителем управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области.

С 22 мая 2013 года был заместителем акима Южно-Казахстанской области. С 14 сентября 2017 года работал заместителем акима Туркестанской области.

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