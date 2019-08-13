В Шымкенте назначили нового заместителя акима

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Распоряжением акима Шымкента Садыр Ербол Абилхаирулы назначен заместителем акима города. Своего нового заместителя, который до этого занимал должность заместителя акима Туркестанской области, Ерлан Айтаханов представил на аппаратном совещании, пожелав успехов в деле развития города", - сообщила пресс-служба акима города.
Новый замакима будет курировать сферы предпринимательства, сельского хозяйства, туризма, цифровизации и природоохранную деятельность.
Ербол Садыр родился в 1973 году, образование высшее, по специальности - экономист. Трудовую деятельность начал в 1994 году заместителем главного врача по экономике в Созакской центральной районной больнице.
В 1995-2009 годы работал главным специалистом, заведующим отделом экономики Созакской районной администрации, заведующим отделом экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, заведующим отделом по поддержке и развитию предпринимательства, заместителем руководителя областного управления по поддержке предпринимательства, руководителем отдела инвестиционной политики, руководителем управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области.
С 22 мая 2013 года был заместителем акима Южно-Казахстанской области. С 14 сентября 2017 года работал заместителем акима Туркестанской области.
Напомним, в конце июля указом президента РК акимом Шымкента вместо Габидуллы Абдрахимова был назначен Ерлан Айтаханов.
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