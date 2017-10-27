Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - Авиакомпания "Эйр Астана" возобновит прямое авиасообщение Алматы - Хошимин - Алматы с частотой 2 раза в неделю, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, "Эйр Астана" с 29 октября переходит на зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 24 марта 2018 года.

"В июне возобновлен рейс из Астаны в Киев, а со 2 декабря возобновляется прямое авиасообщение по маршруту Алматы - Хошимин - Алматы с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам). В этот же период продолжатся регулярные рейсы по маршруту Алматы - Бангкок - Алматы с частотой 7 раз в неделю", - рассказали в пресс-службе.

Также, по информации компании, в этом году "Эйр Астана" увеличила частоту рейсов по направлениям: Астана - Бангкок - Астана (с 3 до 4) и Астана - Дубаи - Астана (с 4 до 5).

Кроме того, в середине текущего года авиакомпания открыла прямой регулярный рейс по направлению Астана - Дели - Астана с частотой 3 раза в неделю и прямой еженедельный рейс Уральск - Франкфурт - Уральск.

В целом, по данным компании, в зимнем сезоне 2017/2018 "Эйр Астана" продолжит осуществлять полеты в 21 страну мира, в том числе в шесть стран СНГ (Россию, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Украину), а также в Грузию. Собственные рейсы будут выполняться в 41 город, из них 29 за рубежом.

Сеть полетов в страны СНГ включает 11 пунктов: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Омск, Екатеринбург, Новосибирск, Баку, Бишкек, Ташкент, Киев, Душанбе, а также выполняются рейсы в Тбилиси.

По информации пресс-службы, внутренние рейсы охватывают 12 городов Казахстана: Алматы, Астана, Актау, Атырау, Актобе, Уральск, Шымкент, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Костанай, Караганда.

Кроме того, в компании проинформировали, что в 2017 году у транзитных пассажиров "Эйр Астаны" появилась возможность воспользоваться широкой маршрутной сетью "Люфтганзы" благодаря код-шеринговому соглашению, подписанному 26 марта. Продолжают действовать код-шеринговые договоры с авиакомпаниями Air France/KLM, Honkong Airlines, Air India, Asiana Airlines, Bangkok Airways, Etihad Airways, Turkish Airlines, а также 25 интерлайн-соглашений. Эти соглашения расширяют доступ пассажиров "Эйр Астаны" к стыковкам и тарифам более 400 зарубежных городов.

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