"Экибастузтеплоэнерго" оштрафовали после проверки
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Экибастуз. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Экибастузтеплоэнерго" наказали по двум административным статьям.
Для расследования причин технологического нарушения на ТЭЦ Экибастуза создали две комиссии. Первая изучала нарушения на ТЭЦ, вторая - на тепловых сетях, сообщает Pavlodarnews.kz.
Причиной технологического нарушения на Экибастузской ТЭЦ послужило то, что персонал химического цеха ошибочно включил подпиточные насосы в связи с некорректными показаниями электроконтактного манометра давления в обратном трубопроводе теплосети из-за промерзания импульсной линии", - сообщил руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического контроля Ринат Какимжанов.
ТОО "Экибастузтеплоэнерго" привлекли к ответственности несколько раз.
Сначала после расследования по двум статьям Административного кодекса: по 300-й - за нарушение утвержденных правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, технической эксплуатации электроустановок потребителей, установленных режимов энергопотребления, а также по 301-2-й - за нарушение требований о предоставлении информации о технологических нарушениях.
Затем в соответствии с Предпринимательским кодексом ТОО наказали при внеплановой проверке - по статье 300 КоАП РК.
Дела рассматривали в порядке сокращенного производства. Сумма штрафов составила 1 110 750 тенге.
Ринат Какимжанов отметил, что для того, чтобы в будущем избежать подобных чрезвычайных ситуаций, необходимо выполнять ремонтные работы в объеме, обеспечивающем стабильность установленных показателей эксплуатации.
По его мнению, должен быть аварийный запас материалов и обменного фонда узлов, оборудования, нужно привести в соответствие системы отопления и вентиляции производственных помещений, а также соблюдать оперативную дисциплину.
К концу января в Экибастузе планируют обеспечить более стабильный режим работы станции по теплоснабжению потребителей.
В Экибастузе продолжаются ремонтные работы на тепловых сетях, повреждения на которых произошли 27 ноября 2022 года. Аварийная ситуация оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. В первые часы аварии было 70 прорывов на теплосетях, из них 15 - крупные. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.