"Экибастузтеплоэнерго" оштрафовали после проверки

Фото: ortcom.kz

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Экибастуз. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Экибастузтеплоэнерго" наказали по двум административным статьям.





Для расследования причин технологического нарушения на ТЭЦ Экибастуза создали две комиссии. Первая изучала нарушения на ТЭЦ, вторая - на тепловых сетях, сообщает Pavlodarnews.kz





Причиной технологического нарушения на Экибастузской ТЭЦ послужило то, что персонал химического цеха ошибочно включил подпиточные насосы в связи с некорректными показаниями электроконтактного манометра давления в обратном трубопроводе теплосети из-за промерзания импульсной линии", - сообщил руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического контроля Ринат Какимжанов.





ТОО "Экибастузтеплоэнерго" привлекли к ответственности несколько раз.





Сначала после расследования по двум статьям Административного кодекса: по 300-й - за нарушение утвержденных правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, технической эксплуатации электроустановок потребителей, установленных режимов энергопотребления, а также по 301-2-й - за нарушение требований о предоставлении информации о технологических нарушениях.





Затем в соответствии с Предпринимательским кодексом ТОО наказали при внеплановой проверке - по статье 300 КоАП РК.





Дела рассматривали в порядке сокращенного производства. Сумма штрафов составила 1 110 750 тенге.





Ринат Какимжанов отметил, что для того, чтобы в будущем избежать подобных чрезвычайных ситуаций, необходимо выполнять ремонтные работы в объеме, обеспечивающем стабильность установленных показателей эксплуатации.





По его мнению, должен быть аварийный запас материалов и обменного фонда узлов, оборудования, нужно привести в соответствие системы отопления и вентиляции производственных помещений, а также соблюдать оперативную дисциплину.





К концу января в Экибастузе планируют обеспечить более стабильный режим работы станции по теплоснабжению потребителей.



