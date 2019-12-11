Экс-прокурор Коргалжынского района Акмолинской области осужден за коррупцию

Кокшетау. 10 декабря. Kazakhstan Today - Бывший прокурор Коргалжынского района Акмолинской области осужден за совершение коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой ранее проводилось досудебное расследование в отношении прокурора Коргалжынского района Акмолинской области Омара Д.О. по подозрению в покушении на получение взятки. Данный факт был выявлен Антикоррупционной службой совместно с департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК. Омар подозревался в покушении на получение взятки в размере 5 млн тенге от руководителя Коргалжынского заповедника Сексенбиева А.А. за неотражение в своем заключении факта незаконного нахождения в кассе заповедника денежных средств в сумме 23 млн тенге", - сообщили в Антикоррупционной службе.

9 декабря приговором районного суда №2 Байконырского района города Нур-Султана Омару назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Указанное лицо пожизненно лишено права занимать должности на государственной службе и специального звания "советник юстиции".

Приговор в законную силу не вступил.





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