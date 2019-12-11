Бывший заместитель директора наццентра тестирования МОН РК осужден на 7 лет лишения свободы

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Бывший заместитель директора РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК осужден за совершение коррупционного преступления на 7 лет лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой ранее проводилось досудебное расследование в отношении бывшего заместителя директора РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК Жаксыбекова Д.С. по подозрению в совершении коррупционного преступления. Жаксыбеков подозревался в получении взятки в виде автомобиля марки Toyota Camry стоимостью 8,8 млн тенге от директора ТОО "ProBusineSS.kz" Панкеева С.А., за лоббирование интересов данного ТОО при оказании услуг при проведении ЕНТ в регионах", - сообщили в Антикоррупционной службе.

9 декабря приговором районного суда №2 Байконырского района города Нур-Султана Жаксыбеков признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Указанное лицо пожизненно лишено права занимать должности на государственной службе", - добавили в ведомстве.





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