Экс-директор Национального центра тестирования осужден на 3,5 года лишения свободы

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК Алимкулова Р.С., подозреваемого в получении взятки, передает Kazakhstan Today.
"Он подозревался в получении взятки в сумме 5 млн тенге за не расторжение договоров по оказанию гостиничных услуг, беспрепятственное подписание актов выполненных работ, попустительство и общее покровительство. 22 ноября текущего года приговором Специализированного межрайонного следственного суда по уголовным делам города Нур-Султана Алимкулов признан виновным в получении взятки и осужден к 3,5 года лишения свободы", - сообщили в Антикоррупционной службе.
Кроме того, указанное лицо пожизненно лишено права занимать должности на государственной службе.
Напомним, в мае Антикоррупционная служба сообщила о пресечении схемы взяточничества со стороны руководства НЦТ МОН РК за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок.
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