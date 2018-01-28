Эксперт назвала январское Послание президента РК дорожной картой развития страны

Астана. 27 января. Kazakhstan Today - Эксперты, ознакомившиеся с январским посланием президента РК "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", прокомментировали его вклад в будущее развитие Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По мнению доцента факультета международных отношений Белорусского госуниверситета Розы Турарбековой, десять основных направлений, по которым предлагает двигаться казахстанский лидер, - это фактически точная и детальная дорожная карта дальнейшего поступательного развития страны. Благодаря политической стабильности и общественному консенсусу в Казахстане приступили к модернизации экономики, политики и сознания. В результате этих действий развернут процесс обновления национального сознания.

"Внушают оптимизм слова главы Казахстана о том, что в республике выстроена успешно функционирующая модель рыночной экономики, и в 2017 году страна, преодолев негативные последствия мирового кризиса, вернулась на траекторию уверенного роста. Благополучное развитие Казахстана позволило сформироваться среднему классу, бедность сократилась в 13 раз, уровень безработицы стал ниже 5%", - цитирует Турарбекову " Казинформ ".

Чрезвычайный и полномочный посланник, профессор кафедры международных отношений Белорусского государственного университета Александр Байчоров обратил внимание, что в послании намечены ориентиры будущего развития казахстанского общества и государства.

В документе указывается, что основными факторами успеха инновационной экосистемы являются стимулирование спроса на новые технологии со стороны реального сектора и функционирование частного рынка венчурного финансирования. По словам Байчорова, Нурсултан Назарбаев ориентирует кадры на перестройку работы в свете четвертой промышленной революции. Согласно документу, многократного повышения производительности труда можно достичь благодаря технологиям прогнозирования оптимального времени для посевной и уборки урожая, "умного полива", интеллектуальным системам внесения минеральных удобрений и борьбы с вредителями и сорняками.

При этом органы госуправления, отмечает профессор, должны будут обеспечить выполнение главной задачи модернизации страны - сформировать общество людей, знающих свои историю, язык, культуру, при этом казахстанец должен владеть иностранными языками, иметь передовые и глобальные взгляды.

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