Эксперты рассказали об опасностях, подстерегающих детей в соцсетях

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Согласно статистике "Лаборатории Касперского", 77% нежелательной интернет-активности казахстанских детей приходится на средства общения, подавляющую долю среди которых занимают социальные сети.

В среднем по миру этот показатель составил 63%, то есть юные жители Казахстана оказались одними из наиболее активных пользователей соцсетей. Однако именно там их подстерегает много опасностей, передает Kazakhstan Today.

Эксперты выделяют несколько основных угроз, связанных с соцсетями. Например, дети могут случайно или намеренно попадать на страницы с контентом "для взрослых". Причем речь не только об эротике и порнографии, но и об информации про наркотики, суицид, а также сцены насилия или оружие.

Другая опасность - незнакомцы, с которыми дети в соцсетях идут на контакт легче, чем в реальной жизни. Исследование "Лаборатории Касперского" показало, что в среднем у подростка 14-16 лет в социальной сети около 47 друзей, из которых он лично знает только 25. В таких случаях нельзя быть до конца уверенным, кто находится по другую сторону монитора - сверстник ребенка или взрослый злоумышленник. Ситуацию усугубляет то, что подростки часто публикуют в социальных сетях свой адрес или номер школы, указывают места, где бывают: в этом признались 55% опрошенных. Такая информацию позволит преступнику при желании легко найти их в реальной жизни.

Кроме того, в последнее время дети все чаще сталкиваются с кибербуллингом - унижением или даже травлей с помощью средств электронного общения.

Как узнать, что у ребенка что-то случилось в соцсетях? Эксперты "Лаборатории Касперского" выделяют несколько основных признаков: резкие перемены настроения без видимых причин; изменение стиля использования цифрового устройства и соцсетей (например, ребенок стал просыпаться ночью, чтобы выйти в Интернет); резкое увеличение или уменьшение числа "друзей" в соцсети; появление "друзей" с большой разницей в возрасте; оскорбительные изображения и сообщения на странице ребенка; удаление страницы в социальных сетях.

Отмечается, что сами по себе эти признаки нельзя считать исчерпывающими, но, если вы заметили один или несколько из них у своего ребенка, это повод внимательнее присмотреться к его онлайн-жизни.

Чтобы помочь детям избежать угроз, подстерегающих их в социальных сетях, эксперты "Лаборатории Касперского" советуют поговорить с ними и рассказать, как стоит и как не стоит вести себя в Интернете. Не рекомендуется публиковать слишком много личной информации, которой могут воспользоваться злоумышленники. Не стоит вступать в группы с потенциально опасным контентом, например, про оружие, наркотики, суицид. Нельзя переходить по ссылкам от неизвестных адресатов: заманчивые предложения могут вести на зараженные страницы. Наконец, объясните подростку, что в "друзьях" должны быть только те, кого он знает лично.

"Казахстан, с одной стороны, следует общемировым тенденциям в развитии Интернета, и это не может не радовать. С другой, угрозы детям, связанные с Интернетом в целом, и соцсетями, в частности, также становятся все более серьезными для маленьких казахстанских пользователей. Наше исследование показало, что дети начинают "жить" в соцсетях гораздо раньше, чем думают родители. А это значит, что про основы безопасной работы в Сети им нужно рассказывать уже сегодня, а не через несколько лет. Это очень важная миссия современных родителей - помочь ребенку развить навыки работы в Сети, научить его отличать реальность от выдумки и безопасное от опасного. Одна из необходимых мер здесь - установка защитного ПО, которое поможет оградить ребенка от угроз, когда взрослых нет рядом", - сказал Евгений Питолин, управляющий директор "Лаборатории Касперского" в странах Центральной Азии и Монголии.

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