Эксперты отметили высокое качество дорог Алматы

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АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - Эксперты назвали хорошим качество дорог в Алматы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в эфире телеканала " Алматы " презентовал проект по развитию дорожной инфраструктуры города и обозначил, что 80% дорог в городе находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

С этим фактом согласны и эксперты. По словам вице-президента КазДорНИИ Азамата Жайсанбаева , в дорожное строительство Алматы активно внедряются новые технологии, благодаря чему улицы и дороги находятся в хорошем состоянии.

В последние годы большое внимание уделяется содержанию дорог, их текущему и среднему ремонту", - сказал он.





С ним согласен и директор городского филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" Маулен Алипов.

МИИР РК разработан рейтинг регионов по качеству дорог. И Алматы на верхних строчках этого рейтинга. Качество считается в городе неплохим. 80% процентов автодорог в удовлетворительном состоянии. Считаем, что это неплохо. То есть выявленные замечания устраняются своевременно. Реагирует быстро заказчик - управление городской мобильности", - сказал он.

По словам Жайсанбаева, в КазДорНИИ есть передвижные дорожные лаборатории, которые используют для комплексной оценки транспортно-эксплуатационного состояния дорог и улиц городов. Они позволяют дать рекомендации по проведению оптимального варианта ремонтных дорог.

Они определяют калийность, ровность, шероховатость, прочность дороги. На основе комплексного анализа можно дать рекомендации по проведению оптимального варианта ремонтных дорог. КазДорНИИ занимается более глубоким исследованием строительных материалов и внедрением новых технологий в дорожную отрасль. На сегодняшний день есть много новых технологий, которые применяются в автодорожной отрасли. Это всевозможные добавки для укрепления грунтов, оснований, дорожной одежды. Применяются новые пластиковые ограждения, сигнальные столбики. Для дорожной одежды в последнее время актуально стоит вопрос применения полимерных материалов, при добавке которых улучшается качество автомобильных дорог и увеличиваются межремонтные сроки. С 2006 года КазДорНИИ провел в своих лабораториях испытание около 200 новых технологий.

Их применение должно пройти несколько процессов: лабораторные испытания, далее строится опытный участок, проводится мониторинг. После этого дается заключение о возможности широкого применения новых технологий на дорогах нашей республики", - сказал Азамат Жайсанбаев.

Как сообщил на презентации аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, в этом году в рамках комплексного плана "Новый Алматы" ведется строительство 108 километров новых дорог на 415 улицах, в 8 микрорайонах Алатауского, Турксибского и Наурызбайского районов. Кроме того, реконструкции будет подвержена и сопутствующая транспортная инфраструктура - запланирован ремонт 96 километров тротуаров и 22 километров арычной сети.

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