Эксперты рассказали о риске заражения сибирской язвой для столичных жителей

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Эксперты из Министерства здравоохранения РК и Министерства сельского хозяйства РК рассказали о риске заражения сибирской язвой для жителей столицы, передает Kazakhstan Today

От человека к человеку сибирская язва не передается, человек для сибирской язвы - биологический тупик. Поэтому опасности, что больной человек может приехать в Нур-Султан и заразить всех местных жителей, нет. Другое дело - мясо. Мясо, которое мы выявили, мы полностью его сожгли. Думаю, практически все зараженное мясо мы изъяли. Поэтому минимален риск для Нур-Султана", - прокомментировала руководитель управления эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и биобезопасности комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Зауреш Жумадилова.

Она также сообщила, что в Акмолинской области удалось изъять 80 процентов зараженного сибирской язвой мяса.

Нам удалось изъять 80 процентов (зараженного. - Прим. агентства) мяса. Мы нашли это мясо и изъяли", - проинформировала Жумадилова.

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