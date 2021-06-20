Эксперты сделали заключение по повреждениям могильника в Баянауле

ПАВЛОДАР. 19 ИЮНЯ - Павлодарские археологи проверили состояние поврежденного археологического памятника "Кемпиртас" в Баянауле, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в областном управлении культуры, развития языков и архивного дела, ведомство организовало выезд рабочей группы на археологический могильник "Кемпиртас". В составе группы были сотрудники отдела археологии историко-краеведческого музея имени Г.Н. Потанина и "Margulan Centre".

Из заключения рабочей группы следует, что на территории могильника зафиксированы сдвинутые плиты погребальных оград, несколько гранитных камней перемещены за край раскопа. На вскрытой части могильника обнаружены следы крупного рогатого скота, мелкий мусор и монеты, по всей видимости, оставленные туристами, пишет Pavlodarnews

Следов раскопочной деятельности внутри вскрытых погребений и на прилегающей территории археологического памятника не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства.

Исследователи вернули на место опрокинутые и перемещенные плиты и камни.

Также стало известно, что 15 июня под председательством акима Баянаульского района организована комиссия, проверившая состояние археологического могильника "Кемпиртас". По итогам выезда акиму Торайгырского сельского округа были даны поручения по установке ограждения вокруг памятника и информационного щита в ближайшее время.





Как сообщалось ранее, от рук неизвестных пострадал могильник эпохи бронзы , датируемый вторым тысячелетием до н.э., расположенный в окрестностях скалы Кемпиртас в Павлодарской области.

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