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В Баянауле неизвестные повредили археологический памятник

15.06.2021 23599
В Баянауле неизвестные повредили археологический памятник
pavon.kz
ПАВЛОДАР. 15 ИЮНЯ - Могильник эпохи бронзы, датируемый вторым тысячелетием до н.э., расположенный в окрестностях скалы Кемпиртас в Павлодарской области, пострадал от рук неизвестных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Насколько серьезно испортили древние захоронения, теперь предстоит выяснить ученым-археологам, пишет портал "Павлодар онлайн".
 

Я на этот памятник приезжаю достаточно часто. Знаю, что там и как должно быть. В этот раз приехала: все разворочено, камни перевернуты. Кажется, что их пинали, проверяли на прочность", - рассказала краевед Марина Каримова.

 
По ее словам, территория археологического памятника не огорожена.
 

Нет ограждения и нет табличек с предупреждением, что объект охраняется государством, что это сакральное место. Раньше там проезжали машины, мы подняли шум. Тогда там сделали две насыпи из гравия, машины теперь не ездят. В любом случае видно, что это место раскопок. Даже не зная, что это древнее захоронение, можно понять, что это не просто камни", - отметила краевед.

 
Как пишет издание, оградить исторические места специалисты просили еще четыре года назад. В будущем здесь планировали открыть музей под открытым небом. 
 
В ДП области сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.
 

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