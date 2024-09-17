16.09.2024, 21:15 29516
ЕНПФ предупредил казахстанцев о мошенничестве
Мошенники изобретают новые схемы обмана граждан
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ЕНПФ предупредили казахстанцев о случаях мошеннических действий по отношению к клиентам фонда. В пресс-службе ЕНПФ рассказали об одном из сценариев обмана граждан.
3 сентября в один из филиалов АО "ЕНПФ" обратилась бухгалтер с сообщением о звонке от "сотрудника фонда" с информацией о блокировке пенсионного счета работника компании из-за ареста транзитных счетов. Для снятия блокировки бухгалтеру было предложено связаться с "судебным исполнителем" для решения возникшей проблемы. "Судебный исполнитель", в свою очередь, предложил бухгалтеру внести сумму задолженности на указанный им счет. В противном случае компании якобы грозит штраф за несвоевременное перечисление пенсионных взносов. Сотрудники филиала АО "ЕНПФ", разобравшись в ситуации, рекомендовали бухгалтеру деньги не отправлять.
Департамент безопасности фонда после получения соответствующей информации проверил номера мобильных телефонов. Из открытых источников было установлено, что они зарегистрированы на некоего И.Ю. и обозначены как "мошеннические".
В последнее время мошенники изобретают новые схемы обмана граждан посредством телефонной связи, так как телефонные звонки - одни из самых распространенных способов получить у растерявшегося от неожиданности человека конфиденциальную информацию или принудить его перевести денежные средства на счет мошенника", - сообщили в фонде.
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17.09.2024, 14:34 4606
Из-за долгов обслуживающей компании жители рядя населенных пунктов близ Алматы остались без воды и света
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Конаев. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители нескольких населенных пунктов близ Алматы остались без света и воды из-за многомиллионной задолженности обсуживающих организаций перед ТОО "Алматыэнергосбыт", сообщили в акимате Алматинской области.
Сегодня в Иргелинском и Айтейском сельских округах, а также в городе Каскелене временно ограничена подача электроэнергии в ряде жилых массивов и комплексов: ЖМ "Асыл Арман", ЖК "Омирзак", ЖК "Карлыгаш", ЖК "Алтын ауыл". Отключение электроэнергии, в результате которого без света и воды... связано с наличием крупной задолженности перед ТОО "Алматыэнергосбыт" со стороны обслуживающих организаций ТОО "BeyAzhTrans" (278 164 019 тенге) и ГКП "Таусамалы кызмет" (14 000 000 тенге)", - говорится в сообщении акимата.
В ведомстве добавили, что местные исполнительные органы ведут активную работу с руководством ТОО "BeyAzhTrans" по скорейшему урегулированию ситуации с задолженностью и восстановлением электроснабжения.
Ранее жители Ауэзовского района Алматы пожаловались на частые перебои с электричеством.
17.09.2024, 10:41 11901
Редкий леопард попал в объектив фотоловушки в Устюртском заповеднике
Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира
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Актау. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Устюртском государственном природном заповеднике был зафиксирован редкий переднеазиатский леопард - подвид, находящийся под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.
Этот вид внесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов Республики Казахстан с апреля 2021 года и включен в Красную книгу РК", - отметили в комитете.
Интересный факт: окрас переднеазиатских леопардов может варьироваться в зависимости от региона. В отличие от других подвидов леопардов, переднеазиатские леопарды часто имеют более светлую и менее насыщенную окраску, что помогает им лучше сливаться с сухими и каменистыми ландшафтами их обитания. Этот адаптивный камуфляж позволяет им эффективно скрываться от потенциальных хищников и добычи в суровых условиях их среды обитания.
17.09.2024, 08:13 17256
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Обширный антициклон сохранит погоду без осадков на большей территории Казахстана во вторник. Об этом сообщает Казгидромет.
На востоке, юге, юго-востоке страны под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей. На севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы ожидается туман", - проинформировали синоптики.
На востоке, в центре области Абай, на севере, востоке Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, на востоке Костанайской, Карагандинской областей, на севере, востоке Акмолинской области, в горных районах области Жетысу ожидаются заморозки 1-4 градуса.
В большинстве областей сохраняется высокая пожарная опасность.
По данным синоптиков, в ближайшие дни сохранится погода без осадков в большинстве регионов, лишь на юге ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем ожидается: на западе республики +20, +28°С, на северо-западе +12, +23°С, на востоке +5, +20°С, на юге +20, +30°С, на севере и в центре страны +10, +20°С, на юго-востоке +17, +28°С.
В Астане: переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит +11, +13°C.
В Алматы: переменная облачность, вечером дождь, гроза, при грозе порывистый ветер, температура воздуха составит +20, +22°C.
В Шымкенте: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Утром и днем порывистый ветер, температура воздуха составит +25, +27°C.
16.09.2024, 14:54 39531
Множественные нарушения в использовании поливной воды: уволен глава "Казводхоза" Жамбылской области
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Тараз. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам внутреннего аудита от должностей освобождены директор филиала "Казводхоза" по Жамбылской области и руководитель Асинского производственного участка региона. Кроме того, к дисциплинарной ответственности в виде строгих выговоров привлечены заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.
По данным министерства, в Жамбылской области выявили около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов. Также были выявлены нарушения при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды.
Борьба с фактами незаконного использования воды будет продолжена. Для этого по моему поручению при министерстве будет создана специальная комиссия, которая будет проверять филиалы "Казводхоза" и бассейновые инспекции. Незаконная деятельность будет обязательно пресечена, а правонарушители и должностные лица - привлечены к ответственности. Мы усилим контроль за использованием водных ресурсов", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов во время аппаратного совещания ведомства.
Напомним, только за 2023 год объемы занижения подаваемой поливной воды в Жамбылской области составили более 25 млн кубометров.
15.09.2024, 09:16 67861
Алматинцы празднуют День города
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня жители Алматы празднуют День города, сообщает пресс-служба акима мегаполиса.
Третье воскресенье сентября Алматы празднует свой день рождения - День города. В этом году в честь праздника запланировано более 150 мероприятий разного формата, которые будут интересны как детям, так и взрослым", - проинформировали в акимате.
По информации пресс-службы, культурно-массовые мероприятия под открытым небом пройдут на разных локациях: на площади имени Абая, на площади Астана, на Арбате, в парке Первого Президента, в парке имени Ганди, на площади перед театром "Алатау", в парке "Көк-Төбе", в Family Park, в парке Гулдер и других излюбленных местах алматинцев.
Билеты необходимо приобретать только на представления, которые пройдут в театрах, цирке шапито и крытых объектах, все остальные концерты и активности можно посещать абсолютно бесплатно", - уточнили в акимате Алматы.
Также на фоне праздничных мероприятий по городу будут курсировать мобильные оркестры и артисты театров. Они остановятся во дворах, на площадях и на автобусных остановках, чтобы удивить горожан арт-перформансами. В алматинском метро тоже будут выступать жонглеры, акробаты, симфонические и джазовые оркестры.
В каждом районе мегаполиса будут установлены большие экраны, где в вечернее время жители и гости города могут посмотреть исторические, классические и анимационные фильмы. Кроме того, будет запущен проект "Народное караоке". Горожане смогут петь любимые песни с известными артистами.
С полным перечнем районных мероприятий можно ознакомиться на сайте акимата города.
13.09.2024, 15:05 104971
Житель Тараза три года не мог доказать, что он гражданин Казахстана
Сотрудники полиции в течение трех лет не принимали меры по восстановлению его конституционных прав, в результате чего мужчина длительное время находился без определенного правового статуса
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Тараз. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Тараза в течение трех лет не мог доказать гражданство Казахстан из-за бездействия полиции, сообщили в пресс-службе суда Жамбылской области.
В сентябре 2019 года житель Тараза получил отказ от ЦОНа о замене удостоверения личности. В ведомстве указали на отметку в базе МВД об утрате им гражданства РК в связи с принятием российского.
В суде отметили, что с 2019 года он неоднократно обращался в органы полиции с заявлением о том, что российское гражданство он не принимал. Таким образом, истец 3 года не мог доказать, что является гражданином Казахстана.
В МИД РФ сообщили, что истец по вопросам приобретения гражданства РФ не обращался, в информационных учетах МВД РФ сведений о принятии им гражданства не значится. И на основании этого письма и заключения служебного расследования департамент полиции отменил статус недействительности удостоверения личности истца", - рассказали в пресс-службе суда.
Пострадавший мужчина решил обратиться в суда Тараза с иском о взыскании с департамента полиции 3 млн тенге компенсации морального вреда.
В суде представитель ответчика иск не признал, пояснив, что регистрация утраты гражданства истца произведена загранучреждением - управлением федеральной миграционной службы РФ. Отмечено и об отсутствии сведений об обращениях истца в полицию в связи с уничтожением административных зданий во время январских событий. Вина ответчика в утрате истцом гражданства РК не установлена", - говорится в материалах суда.
Вместе с тем суд признал, что в департаменте полиции несвоевременно рассмотрели обращение истца: сотрудники полиции в течение трех лет не принимали мер по восстановлению его конституционных прав, в результате чего мужчина длительное время находился без определенного правового статуса.
С учетом этого требования истца удовлетворены частично: с департамента полиции взысканы 300 тыс. тенге компенсации морального вреда.
12.09.2024, 09:56 142251
В Алматы до 16 сентября перекроют участок улицы Толе би
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Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с подготовительными работами к масштабным праздничным мероприятиям в рамках Дня города с 12 по 16 сентября улица Толе би от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана будет перекрыта. Об этом сообщили в городском акимате.
Просим отнестись с пониманием и заблаговременно строить свой маршрут. Также призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что 14 сентября в 16.00 на площади Астана состоится фестиваль радиостанции LuxFM, в нем примут участие такие известные артисты, как Мирас Жугунусов, Айкын Толепберген, Jazzdauren и Adam. Хедлайнером вечера станет обладатель премии Grammy, саунд-продюсер DJ Imanbek.
Также 15 сентября в 17.00 на площади Астана состоится Almaty Cover Show с участием звезд казахстанской эстрады. На сцене выступят Нагима Ескалиева, Мейрамбек Бесбаев, Kalifarniya, RaiM, Нұрлан мен Мұрат, ARO, Ерболат Кудайберген, Кайрат Тунтеков, Еркин Нуржанов, Айдар Турганбай и другие исполнители.
11.09.2024, 18:00 160726
Опрос КТ: 62% респондентов против сноса дома школьников в Алматы Эксклюзив КТ
Фото: Руслан Бахтигареев
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Алматы. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов против сноса здания дома школьников № 2 в Алматы, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?"
34% участников опроса ответили: "Снос нужно немедленно прекратить, здание отреставрировать"; 18% выбрали ответ: "Здание необходимо сохранить и поддерживать исторический вид"; 10% считают, что дому школьников необходим хороший ремонт, 27% ответили: "Здание нужно снести" и 11 - "Мне все равно".
Напомним, в Алматы сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Они также рассказали, что детей из отданного под снос ДШ № 2 хотели переселить в аварийное и полуразрушенное здание. Вопрос, почему власти отдали под снос не аварийное здание филиала ДШ, а то, в котором ранее провели капитальный ремонт и сейсмоусиление, тоже остается открытым. Журналист Руслан Бахтигареев рассказал, как чиновники и стройкомпании который год покушаются на лакомый участок в центре города.
Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, также варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен, а на его месте строят очередной ЖК.
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