ЕНТ стартует 10 марта

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Мартовское ЕНТ для поступления на платное отделение пройдет в компьютерном формате. Если раньше тестирование весной проводилось в течение 10 дней, то в этот раз в распоряжении участников целый месяц, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, зарегистрироваться на ЕНТ можно по ссылке app.testcenter.kz.

Количество предметов остается прежним - три обязательных и два профильных. На тестирование в общем дается 4 часа (240 минут). Участники ЕНТ максимально могут набрать 140 баллов.

Желающие поступить на платное отделение вуза могут пройти регистрацию на сайте Национального центра тестирования. ЕНТ будет проходить с 10 марта по 10 апреля. Тестирование в электронном формате пройдет по принципу "один тестируемый - один компьютер - одна камера". Будет обеспечена современная система прокторинга и видеонаблюдения. Исключить подставных лиц на ЕНТ позволит цифровая идентификация личности - Face ID. Все это позволит усилить контроль за соблюдением принципов академической честности", - отметил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

В ведомстве подчеркнули, что при проведении ЕНТ будут соблюдены санитарные требования.

26 января премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на расширенном заседании правительства сообщил о переводе Единого национального тестирования в электронный формат.

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