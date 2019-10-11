Ержан Максим презентовал песню, написанную для детского Евровидения

Авторами песни "Арманнан калма!" выступили Хамит Шангалиев, Данияр Алдабергенов и Тимур Балымбетов. В этот же день был презентован официальный клип на конкурсную песню. Режиссер видеоклипа - Александр Фломбойм, продюсер - Сергей Руцкий. Съемки проходили в Алматы, сообщает "Хабар".
Песня о том, что очень важно мечтать и не сдаваться. Я думаю, что она мне очень подходит. В клипе я исполнил роль волшебника, который помогает маленькой девочке воплотить мечту стать принцессой. Это был мой первый клип. Я надеюсь, он всем понравится", - сказал Ержан Максим.
Казахстан во второй раз принимает участие в международном песенном конкурсе Junior Eurovision Song Contest. Очередной конкурс пройдёт 24 ноября 2019 года в польском городе Гливице.
Агентство "Хабар" c 2016 года является ассоциированным членом Европейского вещательного союза, организующего конкурс. И после долгих переговоров у Казахстана появился шанс снова выдвинуть кандидата на участие от страны", - сказала директор телеканала "Хабар" Динара Бисембина во время презентации песни.
В этом году Агентство "Хабар" приняло решение выдвинуть Ержана Максима без проведения национального отбора.
Он уже принимал участие в прошлогоднем национальном отборе на "Евровидение", где, к слову, занял второе место. Ержан известен своим участием в проекте "Голос" в России и хорошо знаком зрителям не только Казахстана, но ближнего зарубежья. Мы уверены, что он достойно представит нашу страну на международной арене", - добавила Бисембина.
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