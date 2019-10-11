Ержан Максим презентовал песню, написанную для детского Евровидения

Алматы. 10 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на пресс-конференции в Алматы состоялась презентация песни Ержана Максима под названием "Арманнан калма!", которую он исполнит на Junior Eurovision 24 ноября в Польше, передает Kazakhstan Today.

Авторами песни "Арманнан калма!" выступили Хамит Шангалиев, Данияр Алдабергенов и Тимур Балымбетов. В этот же день был презентован официальный клип на конкурсную песню. Режиссер видеоклипа - Александр Фломбойм, продюсер - Сергей Руцкий. Съемки проходили в Алматы, сообщает "Хабар"

Песня о том, что очень важно мечтать и не сдаваться. Я думаю, что она мне очень подходит. В клипе я исполнил роль волшебника, который помогает маленькой девочке воплотить мечту стать принцессой. Это был мой первый клип. Я надеюсь, он всем понравится", - сказал Ержан Максим.

Агентство "Хабар" c 2016 года является ассоциированным членом Европейского вещательного союза, организующего конкурс. И после долгих переговоров у Казахстана появился шанс снова выдвинуть кандидата на участие от страны", - сказала директор телеканала "Хабар" Динара Бисембина во время презентации песни.

В этом году Агентство "Хабар" приняло решение выдвинуть Ержана Максима без проведения национального отбора.

Он уже принимал участие в прошлогоднем национальном отборе на "Евровидение", где, к слову, занял второе место. Ержан известен своим участием в проекте "Голос" в России и хорошо знаком зрителям не только Казахстана, но ближнего зарубежья. Мы уверены, что он достойно представит нашу страну на международной арене", - добавила Бисембина.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства