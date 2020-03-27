Еще 137 казахстанцев вернулись в страну из-за границы

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - 137 казахстанцев вернулись из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Министерство иностранных дел РК, 127 наших граждан Казахстана вернулись с отдыха в Доминиканской Республике, четверо - из Мексики, трое - из Панамы, трое - из Коста-Рики.

Проблемы их возврата заключались в прекращении указанными государствами авиасообщения, а также запрете покидать транзитные зоны международных аэропортов. Учитывая сложности, преобладающее большинство граждан РК были отправлены транзитом через Москву и благополучно добрались до Казахстана", - прокомментировали в МИД РК.





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