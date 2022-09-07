Еще один детеныш появился на свет в зоопарке Алматы

АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - В алматинском зоопарке еще одно пополнение. В конце июля там появился на свет жеребенок лошади Пржевальского, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Видео с жеребенком опубликовал Instagram-паблик зоопарка.
"Представляем вам еще одно подросшее пополнение в нашем зоопарке - жеребенок лошади Пржевальского. Напомним, что на сегодняшний день это самый редкий вид диких азиатских лошадей, которые живут на земле с доисторических времен", - сообщает пресс-служба зоопарка.
В ней подчеркнули, что лошади, открытые в 1878 году русским географом и исследователем Николаем Пржевальским в Средней Азии, сохранились только благодаря зоопаркам.
В ней подчеркнули, что лошади, открытые в 1878 году русским географом и исследователем Николаем Пржевальским в Средней Азии, сохранились только благодаря зоопаркам.
Лошадь Пржевальского занесена не только в Красную книгу Казахстана, но и в мировую", - напомнили в зоопарке.
Это девочка, которую назвали Кармэла. Она родилась 30 июля. Ее отца зовут Бурабай, а мать - Жуманкул. Малышка растет веселой, игривой и с отменным аппетитом. Желаем маленькой Кармэле крепкого здоровья и долгих лет жизни!" - сообщается в посте.
Ранее сообщалось, что в алматинском зоопарке появился на свет детеныш жирафа.