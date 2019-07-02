Еще в четырех областях РК объявлено штормовое предупреждение

Алматы. 1 июля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Туркестанской, Актюбинской, Костанайской и Мангистауской областях, передает Kazakhstan Today.

Днем 2 июля в Туркестанской области местами ожидается гроза, местами пыльная буря, ветер западный, 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане 2 июля также ожидается ветер западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Костанайской области местами ожидается гроза, ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, днем местами сильный дождь, град. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду, днем местами град. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Актюбинской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, ветер северо-западный, западный, ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду, в Актобе порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 80-85%.

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