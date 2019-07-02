Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"2-3 июля в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, ночью 2 июля местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, днем 2, сутки 3 июля 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами 30 метров в секунду и более. Днем 2, сутки 3 июля в Акмолинской области, 3 июля в Северо-Казахстанской области местами сильный дождь", - говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане 3 июля ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду, временами 23 метра в секунду.

Вероятность шторма составляет 95-98%.





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