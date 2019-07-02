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В понедельник синоптики обещают неустойчивую погоду на западе, северо-западе, востоке и в центре Казахстана

01.07.2019, 08:43 6238
Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов на западе, северо-западе, востоке и в центре республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, передает Kazakhstan Today.
 
В Костанайской области утром и днем местами ожидается гроза, шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метра в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, ночью местами гроза, сообщили в "Казгидромете". 
 
В Мангистауской, днем Карагандинской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Атырауской области местами ожидается гроза, днем местами шквал, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. В Актюбинской области местами ожидается гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, ночью Алматинской, днем Акмолинской областях местами ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, местами Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской, местами Туркестанской областях ожидается очень сильная жара. 
 
В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами Актюбинской, Костанайской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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