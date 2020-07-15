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Еще в четырех регионах объявили штормовое предупреждение

14.07.2020, 21:24 7183
Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областей, передает Kazakhstan Today. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 июля в Актюбинской области днем местами ожидаются порывы юго-восточного ветра 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%. 
 
В Атырауской области днем 15 июля местами ожидается ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 80-85%. 
 
В Мангистауской области 15 июля днем местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, местами 18 метров в секунду. Днем местами сохраняется сильная жара, от 38 до 42 градусов. Вероятность шторма - 90-95%. 
 
В Кызылординской области 15 июля местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами до 23 метра в секунду. Днем ожидается сильная жара, 41 градус. Вероятность шторма - 90-100%. 
 
Ранее синоптики предупредили о надвигающемся шторме жителей трех регионов. 
 

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