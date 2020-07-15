Еще в четырех регионах объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 июля в Актюбинской области днем местами ожидаются порывы юго-восточного ветра 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

В Атырауской области днем 15 июля местами ожидается ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 80-85%.

В Мангистауской области 15 июля днем местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, местами 18 метров в секунду. Днем местами сохраняется сильная жара, от 38 до 42 градусов. Вероятность шторма - 90-95%.

В Кызылординской области 15 июля местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами до 23 метра в секунду. Днем ожидается сильная жара, 41 градус. Вероятность шторма - 90-100%.

Ранее синоптики предупредили о надвигающемся шторме жителей трех регионов.

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