Есмагамбетова: что касается выпускных, никаких ограничений со стороны Минздрава нет
18.05.2022, 19:52 22851
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала вопрос проведения выпускных вечеров в ресторанах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Запретов со стороны Минздрава для проведения выпускных нет, так как сняты все карантинные ограничения, сообщает Sputnik Казахстан.
Айжан Есмагамбетова рекомендует родителям обдумать решение, проводить праздничный вечер или нет, и тщательно проверить заведение, где планируется его организовать.
Что касается выпускных, если говорить о связи с инфекционными заболеваниями, то, в принципе, никаких ограничений со стороны Минздрава нет. Я полагаю, что позиция Минобразования связана в большей степени с обеспечением безопасности детей в период проведения таких мероприятий", - сказала главный санврач.
Вице-министр подчеркнула, что нужно очень серьезно подходить к подготовке меню ресторана, чтобы не допустить пищевого отравления.
22 апреля в Министерстве образования и науки озвучили рекомендации по проведению выпускных в школах.
28 апреля министр образования и науки подписал приказ "Об утверждении сроков завершения 2021-2022 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования".
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Массовый велопробег пройдет в Нур-Султане
19.05.2022, 17:25 1851
Фото: УВП Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Нур-Султане в честь открытия велосезона и Года детей 21 мая состоится массовый велопробег. К участию приглашаются все жители и гости города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Участники массового велопробега стартуют с проспекта Кабанбай батыра от площади Государственных символов и финишируют на парковке "Астана Арена". Всего им предстоит преодолеть дистанцию в пять километров. Регистрация велоспортсменов начнется в 08.00, старт будет объявлен в 09.00", - сообщается в пресс-релизе УВП столицы.
Организаторы подчеркивают, что велопробег не является спортивным состязанием. Среди участников, зарегистрированных на финише, пройдет лотерея и розыгрыш ценных призов.
В связи с проведением велопробега проспект Кабанбай батыра на участке от площади Государственных символов РК до стадиона "Астана Арена" будет перекрыт с 09.00 до 10.00.
Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Ранее сообщалось, что в столице в связи с текущим ремонтом временно перекроют участки дороги по проспектам Кабанбай батыра и Женис.
Движение по двум проспектам временно перекроют в Нур-Султане
19.05.2022, 16:56 3216
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Нур-Султане в связи с текущим ремонтом временно перекроют участки дороги по проспектам Кабанбай батыра и Женис, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с проведением ремонтных работ 20 мая текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Кабанбай батыра на участке от Коргалжинского шоссе до моста Караоткель. Вместе с тем с 20 по 22 мая полностью перекроют движение по проспекту Женис на участке от проспекта Богенбай батыра до улицы Москеу", - сообщили в акимате столицы.
В ведомстве попросили жителей и гостей столицы заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробки на дорогах города.
Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении ведомства.
Жителей Алматы беспокоит активное строительство на горных склонах
19.05.2022, 09:37 10721
АЛМАТЫ. 19 МАЯ - Жители Медеуского района Алматы, часть которого более известна как Каменское плато, всерьез опасаются за свою жизнь. Идет активное строительство элитных коттеджей, причем в тех местах, где раньше были яблоневые сады, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным телеканала "Хабар 24", дома возводят на крутых горных склонах с нестабильным грунтом. И это, по мнению местных жителей, может привести к сходу масштабных оползней.
Совсем недавно любительские кадры схода огромного оползня в городе Текели Алматинской области шокировали всю страну. Как известно, стихийное бедствие завершилось трагически - погиб 5-летний ребенок. Подобная трагедия, только в разы масштабнее может произойти в Алматы на Каменском плато. В этом уверены местные активисты.
Все мы недавно видели то, что произошло в Текели. Мы не хотим, чтобы это произошло у нас, потому что масштабы будут намного больше. Здесь на склонах, которые ранее были засажены садами, строят ИЖС, это участки ЛПХ, которые предназначены в основном для садоводства, для дачных поселений. Сейчас это все используется под ИЖС. Каким-то образом получают разрешительные документы, идет застройка всех горных склонов", - говорит экоактивистка Василиса Куанышева.
Когда-то по адресу улица Обсерваторская проживали только ученые-астрофизики. Научное заведение окружали яблоневые сады и почти нетронутые цивилизацией горные склоны. Но в последние годы местность изменилась до неузнаваемости. Сады почти полностью вырублены, а на их месте строятся элитные дома. Активисты уже много раз обращались в разные инстанции с целью выяснить законность проводимых работ.
В апреле этого года на Каменском плато работала комиссия "Казселезащиты". Выводы специалистов опасения подтвердили. Грунт нестабильный - так называемые лессовидные суглинки. Дорога, проложенная для строительной техники, подрезала склон. Сами дома, водопровод и септики создадут еще большую нагрузку.
Согласно СНиПам РК до начала строительства необходимо провести инженерно-геологические изыскания. Фундаменты домов должны быть свайными, а не ленточными", - сказал руководитель отдела предупреждения ЧС ГУ "Казселезащита" Алишер Токтасын.
По информации телеканала, всего в этой части Каменского плато было вырыто 46 котлованов под строительство жилых домов. Но затем все работы были приостановлены из-за возможного негативного воздействия на работу обсерватории. И, как по заказу, в 2016 году на склоне горы сошли два оползня общим объемом более одной тысячи кубических метров. Но совсем рядом стройка чудесным образом продолжается. Три дома уже возвели, а на двух участках идут активные планировочные работы с вырубкой яблоневых садов.
В акимате Медеуского района утверждают, что все законно.
По адресу Медеуский район, ул. Обсерваторская, 5а выдана предпроектная документация, согласован эскизный проект на основании генерального плана и проекта детальной планировки, где по ПДП предусмотрена усадебная застройка и также садоводство", - говорит руководитель службы городского планирования Медеуского района Алматы Аман Мырзеков.
По словам чиновника, в настоящее время генеральный план развития города корректируется. Но что касается Каменского плато, с одной оговоркой: все изменения будут вноситься с согласия собственников земельных участков. Что это означает - догадаться нетрудно, говорится в сюжете.
Синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов Казахстана
19.05.2022, 08:31 12881
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В предстоящие сутки на территорию Казахстана начнет вторгаться антициклон, который будет смещать северо-западный циклон за пределы страны и вызовет обострение синоптических процессов - на большей части РК ожидаются дожди, на севере, юго-востоке - сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, на западе, севере и в центре ночью и утром - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28, на северо-востоке 30 метров в секунду и более, на севере, западе, востоке - град, шквал.
В Костанайской области ожидается усиление ветра, ночью на западе до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28, на востоке 30 метров в секунду и более, на западе, севере - град, шквал.
В Карагандинской области ожидается усиление ветра, ночью севере, западе до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28, на севере 30 метров в секунду и более, ночью на севере, востоке - туман.
На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 24-29 метров в секунду.
В горах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, днем на севере, северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20, на западе порывы 23 метра в секунду, ночью на западе - туман.
На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются град, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере, востоке Актюбинской области, днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На западе Мангистауской области ночью и утром ожидается туман.
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы ожидается дождь, +22+24 градуса, скорость ветра 3-8, при грозе порывы 15 метров в секунду.
В Нур-Султане - переменная облачность, +18+20 градусов, скорость ветра - 9-14, порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
18.05.2022, 21:19 21281
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Алматинской, Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы 19 мая ожидается временами гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15 метров в секунду.
19 мая на севере, в горных, предгорных районах Алматинской области - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, порывы 24-29 метров в секунду.
В Нур-Султане 19 мая ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду, днем временами 23 метра в секунду.
19 мая в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем 15-20 метров в секунду. В центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 19 мая на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
На севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
19 мая в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
19 мая в Павлодарской области ожидаются ночью на западе сильный дождь, туман, днем на севере - гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20, на западе области 23 метра в секунду.
19 мая на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 метра в секунду. В Жарминском районе сохраняется чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.
Днем 19, 20 мая на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
В МВД рассмотрели кандидатов на должности руководителей областного звена
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Кандидатов на должности заместителей начальников департаментов полиции на транспорте и Туркестанской области, а также руководителей районных управлений столичной полиции лично представили руководству Министерства внутренних дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Каждый кандидат, претендовавший на новую должность, рассматривался отдельно, информирует Polisia.kz.
Министром и его заместителями, а также руководителями региональных департаментов обсуждены достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества кандидатов. Переговорив с каждым из сотрудников, глава ведомства Марат Ахметжанов напомнил о конкретных требованиях МВД и об обязанностях руководителей", - сообщается в материале.
Приказом министра внутренних дел назначены:
на должность заместителя начальника ДП Туркестанской области Сапар Бауыржан;
на должность заместителя начальника ДП на транспорте Ерлан Жалмагамбет;
на должность начальника управления полиции района Есиль ДП города Нур-Султана Алибек Кужахметов;
на должность начальника управления полиции района Байконур ДП города Нур-Султана Марат Абиров.
Также отмечается, что такой формат кадровых назначений проведен в Министерстве внутренних дел впервые.
В каких городах России казахстанцы смогут проголосовать на референдуме
18.05.2022, 10:09 34991
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме по поправкам в Конституцию Республики Казахстан в пяти городах России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Граждане Республики Казахстан, достигшие 18 лет, 5 июня 2022 года смогут принять участие в голосовании в посольстве Казахстана в России, где будет работать избирательный участок № 265", - говорится в сообщении посольства РК в России.
Кроме Москвы проголосовать с 07.00 до 20.00 по местному времени также можно будет на избирательных участках при генеральных консульствах Казахстана в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.
При посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Казахстана", - добавили в ведомстве.
Ранее о порядке проведения референдума по поправкам в Конституцию рассказали в ЦИК.
Что изменится в Конституции, если большинство граждан проголосуют за поправки.
Полный запрет на смертную казнь
В нынешней версии Конституции сказано, что смертная казнь в Казахстане является исключительной мерой наказания за террористические преступления, при которых погибли люди. Кроме того, к смертной казни могут быть приговорены люди, совершившие особо тяжкие преступления в военное время. Они же имеют право ходатайствовать о помиловании, информирует Sputnik Казахстан.
В конце 2021 года Токаев подписал закон о полной отмене смертной казни. Он согласился с мнением ряда правозащитников и заявил, что отмена должна быть принята без каких-либо оговорок.
Таким образом, в новой версии Конституции пункт 2 статьи 15 будет звучать так: "Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь запрещается".
Кто больше не партийный?
В своих выступлениях Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил о том, что президент Казахстана не должен состоять в какой бы то ни было политической партии на период своих полномочий. А 26 апреля глава государства и вовсе покинул правящую партию AMANAT (некогда Nur Otan), которую он же и возглавлял. Новым председателем партии стал спикер мажилиса Ерлан Кошанов.
Новая версии Конституции гласит, что президент республики не должен состоять в политической партии. Такой возможности также лишаются:
председатели и судьи Конституционного суда;
судьи Верховного суда и иных судов;
председатели и члены Центральной избирательной комиссии;
председатели и члены Высшей аудиторской палаты;
военнослужащие;
работники органов национальной безопасности;
сотрудники правоохранительных органов.
Первый президент больше не может быть президентом?
В статье 42 Конституции есть интересный пункт. В нем говорится, что один и тот же человек не может быть избран президентом Казахстана более двух раз подряд. Сейчас это ограничение не распространяется на первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
В новой редакции строку "настоящее ограничение не распространяется на первого президента Республики Казахстан" предлагают убрать. Таким образом, если Нурсултан Назарбаев снова захочет баллотироваться в президенты, он не сможет править более двух сроков подряд.
То же самое касается нынешнего главы государства. Следующий президентский срок Токаева станет последним, если он решит баллотироваться и будет избран народом.
Кроме этого, в статье заменят слова "бывшие президенты" на "экс-президенты".
Родственники президента не должны работать на госслужбе
По инициативе Касым-Жомарта Токаева в новую Конституцию предлагают добавить пункт о том, что близкие родственники президента Казахстана "не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора".
Статус Елбасы больше не определяется Конституцией?
Из статьи 46 Конституции предлагают исключить пункт, который звучит так: "Статус и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией Республики и конституционным законом".
Упоминание первого президента также исключается из статьи 91, в которой сказано, что его статус является неизменным.
Возрождение Конституционного суда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 марта в своем послании народу поручил воссоздать в стране Конституционный суд, который прекратил свое существование в 1995 году. Тогда его функции стал выполнять Конституционный совет. Теперь президент хочет возродить некогда существовавший орган конституционного контроля.
По этой причине в новую Конституцию предлагают внести поправки и заменить слово "совет" на "суд".
Конституционный суд будет состоять из 11 судей, включая председателя. Их полномочия буду длиться 6 лет. Он начнет свою работу с 1 января 2023 года. До тех пор в Казахстане продолжит действовать Конституционный совет.
Один и тот же человек не может быть назначено судьей Конституционного суда более двух раз подряд. Судья Конституционного суда не сможет быть депутатом. Он также не может быть арестован или подвергнут другим мерам взыскания без согласия парламента. Исключение - особо тяжкие преступления или задержание с поличным.
Народ теперь главный?
Для того чтобы объяснить следующую поправку и не прибегать к излишним рассуждениям о тактике, которой придерживается президент Казахстана, можно показать как "было" и как "стало".
Старая редакция пункта 3 статьи 6 Конституции: "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом".
Новая редакция: "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом".
Принудительный труд
В Конституции сказано, что любой имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. Принудительный труд допускается только по приговору суда.
Сейчас эту норму предлагают изложить так: "принудительный труд допускается только на основании судебного акта о признании виновным в совершении уголовного или административного правонарушения либо в условиях чрезвычайного или военного положения".
Высшая аудиторская палата вместо Счетного комитета
В новой версии Конституции будет упомянут новый орган - Высшая аудиторская палата, которая теперь будет выполнять функции Счетного комитета. Последний Токаев поручил упразднить в своем послании народу в марте текущего года.
Президент лишается ряда полномочий
Помимо прочего в послании народу Касым-Жомарт Токаев говорил о переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления, а парламент при этом получит больше полномочий.
В этой связи президент Казахстана больше не будет отменять решения акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Этот пункт предлагают исключить из Конституции.
Сейчас президент Казахстана назначает в сенат 15 депутатов. В новой редакции Конституции предлагается указать, что теперь президент будет назначать лишь 10 депутатов сената, пять из которых - по предложению Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Это в некоторой степени уменьшает степень влияния главы государства на парламент, однако стоит отметить, что он же и возглавляет АНК.
Кроме этого, президент будет согласовывать кандидатуры на должность акимов областей, городов и столицы с депутатами маслихатов этих регионов и городов. Он должен будет предложить не менее двух кандидатур. За кого проголосует большинство, тот и будет избран акимом.
Новые полномочия президента
По закону президент назначает председателей Комитета национальной безопасности, Национального банка, генерального прокурора. Теперь он будет также назначать председателей Высшего судебного совета и Конституционного суда. Согласие на это дает сенат.
В Казахстане не будет госсекретаря?
В новой редакции Конституции термин "государственный секретарь" предлагается заменить на "государственный советник". Как это изменит полномочия человека, занимающего эту должность, пока неизвестно.
Мажилис редеет?
На сегодня мажилис парламента Казахстана (нижняя палата), согласно Конституции, состоит из 107 депутатов. Теперь их будет 98. Депутаты будут избираться в порядке, установленном конституционным законом по смешанной избирательной системе:
- по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа;
- по одномандатным территориальным избирательным округам.
Пункт о том, что девять депутатов избираются от АНК, исключается.
Расширение полномочий парламента
По закону парламент Казахстана по предложению президента может вносить изменения и дополнения в Конституцию.
Теперь предлагается уточнить, что парламент может принимать конституционные законы и даже спорить с президентом.
Если какие-то конституционные законы, принимаемые депутатами, вызовут возражения у президента, парламент в течение месяца должен провести повторное обсуждение закона. Если этот срок не будет соблюден, возражения считаются принятыми. Если депутаты каждой палаты большинством голосов преодолеют возражения главы государства, он подпишет закон. Если нет, закон будет подписан в той редакции, которую предложил президент. Или вовсе не будет принят.
Кроме этого, сейчас сенат имеет полномочия лишать неприкосновенности генерального прокурора, председателя и судей Верховного суда Казахстана. В этот список предлагают также добавить уполномоченного по правам человека.
Мажилис дважды в год будет заслушивать отчет председателя Высшей аудиторской палаты.
Мажилис вправе отклонить любой проект закона большинством голосов от общего числа депутатов. Отклоненный законопроект будет считаться непринятым и будет возвращен разработчику.
Сенат больше не принимает законы
Сделать так, чтобы сенат не принимал, а только одобрял уже принятые мажилисом законопроекты (или не одобрял и отправлял обратно), тоже было инициативой Касым-Жомарта Токаева.
Сейчас в Конституции сказано, что законодательные акты парламента его палат принимаются большинством голосов от общего числа депутатов. Теперь же предлагается указать, что законы принимает мажилис, а одобряет сенат - большинством голосов от общего числа депутатов палат.
Статус омбудсмена закрепят в Конституции
Уполномоченный по правам человека в Казахстане будет отдельно упомянут в Конституции в статье 83-1, которой сейчас не существует. В ней сказано, что омбудсмен восстанавливает нарушенные права и свободы человека и гражданина и способствует их продвижению.
В своей работе он независим и неподотчетен государственным органам и должностным лицам.
Уполномоченный по правам человека в период своей работы также не может быть арестован или подвергнут приводу без согласия сената.
С 22 мая по 2 июня Алматы посетит чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Одигитрия Полонская"
18.05.2022, 09:56 34776
Фото: пресс-центр Интерфакс
АЛМАТЫ. 18 МАЯ - С 22 мая по 2 июня 2022 года Алматы посетит древняя православная святыня - чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Одигитрия Полонская", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пребывание чудотворного образа в южной столице Казахстана посвящено исторически и духовно значимой дате - 150-летию учреждения Туркестанской епархии.
22 мая, в день памяти святителя Николая Чудотворца, в 9 часов утра состоится встреча святыни в Никольском соборе (улица Байтурсынова, 56/5), после чего под открытым небом сонмом архипастырей во главе с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром будет совершена Божественная Литургия.
С 23 по 31 мая чудотворный образ будет пребывать в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря (улица Латифа Хамиди, 30, угол улицы Жангельдина и улицы Ашимбаева). Поклониться Полонской иконе можно будет ежедневно с 7.30 до 19.30.
1 июня, в день отдания Пасхи, в Никольском соборе за Божественной Литургией состоится освящение точного списка "мера в меру" с чудотворного образа. Начало в 8.30.
2 июня, в праздник Вознесения Господня, святыня будет пребывать в Вознесенском кафедральном соборе (улица Гоголя, 40; парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев). По окончании Божественной Литургии, которую возглавит митрополит Александр, состоится крестный ход.
Полонская икона Пресвятой Богородицы с древних времен находилась в деревянном Преображенском храме села Верховье Галичского уезда (ныне - село Спас-Верховье Судиславского района Костромской области). По преданию, в XVII столетии один из жителей этих мест, призванный на военную службу, попал в плен. Накануне дня Святой Пасхи он шел по берегу моря и со скорбью думал о том, что лишен возможности достойно встретить великий праздник. Тут пленник заметил в волнах две половинки иконы; бросившись в воду, он взял их, соединил вместе и увидел лик Божией Матери "Одигитрии" ("Путеводительница"). Обрадованный такой находкой, невольник поставил икону под дерево и усердно молился пред ней, пока от утомления не заснул. Проснувшись, он услышал колокольный звон и, оглядевшись вокруг, с изумлением понял - чудесная сила Божия предстательством Царицы Небесной перенесла его в родные места: бывший пленник находился вблизи своей приходской церкви, а рядом под деревом по-прежнему стояла икона Пресвятой Богородицы, которую он обрел.
Чудотворный образ был внесен избавленным от плена в храм, а на месте, где он очнулся, установили памятный столп с изображением Божией Матери. С того времени икона получила именование Полонской (от слова "полон" - плен).
В народе этот образ Богородицы исстари именуется "Теплая ручка", поскольку нередко верующие люди, прикладывающиеся к нему, ощущают теплоту.
По молитвам перед Полонским образом Царицы Небесной верующие получают благодатные дары, укрепление в вере и любви, исцеления от болезней, избавление от трудных житейских обстоятельств. Наименование "Одигитрия" переводится как "Путеводительница", поэтому перед этим чудотворным образом молятся Божией Матери об укреплении и помощи на жизненном пути. Перед Полонской иконой молятся об освобождении от гнева и злобы, от греховного плена, от алкогольной и наркотической зависимости и иных духовных недугов.
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?