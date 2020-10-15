Есмагамбетова назначена председателем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Айжан Есмагамбетова назначена председателем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра здравоохранения РК Есмагамбетова Айжан Серикбаевна назначена на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Айжан Есмагамбетова родилась в 1972 году в Алматинской области. В 1997 году окончила Алматинский государственный медицинский университет по специальности "врач-гигиенист, эпидемиолог". Трудовую деятельность начала в 1990 году фельдшером-лаборантом поликлиники №7 Алматы. В 1997-2004 годы работала врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом, заведующей лабораторией отдела особо опасных инфекций Республиканской санитарно-эпидемиологической станции.





В 2004-2014 годы занимала различные должности в структуре Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК - от ведущего специалиста до председателя. В 2014 году - директор департамента эпидемиологического надзора - заместитель главного государственного санитарного врача Агентства по защите прав потребителей РК. В 2014-2017 годы - руководитель управления эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК. В 2017 году - директор департамента стратегического развития и общественного здравоохранения МЗ РК. В 2017-2020 годы - директор департамента политики общественного здравоохранения РК.





С 23 июня 2020 года по настоящее время занимала должность заместителя председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

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