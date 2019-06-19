Этнофестиваль "Кокмайса" в Улытау посетили более 6 тыс. гостей

Караганда. 18 июня. Kazakhstan Today - Этнофестиваль "Кокмайса" в Улытау в Карагандинской области, который проходил с 14 по 16 июня, посетили более 6 тыс. гостей, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе акима Карагандинской области, в этом году организаторы фестиваля приготовили для гостей и участников насыщенную программу.

Мы впервые включили такие национальные игры, как садак ату, кокпар и кыз куу. Стала новшеством и наша республиканская научно-практическая конференция, и организованный для участников подъём на гору Едіге. Также, поскольку сейчас идёт Год молодёжи, мы организовали праздник "Алтыбакан ауендері". Всего фестиваль посетили более 6 тыс. человек", - рассказал заместитель акима Улытауского района Багдат Байжантаев.

Отмечается, что на второй этнофестиваль "Кокмайса" гости приехали со всего Казахстана. В день открытия для них показали театрализованное представление.

Помимо этого, гости смогли принять участие в научно-практической конференции "Едіге-тау - ескі журт ескерткіші", где спикером выступил профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва, доктор исторических наук Жамбыл Артыкбаев. Также участниками конференции стали профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва, доктор исторических наук Тлеген Садыков; заведующий кафедрой истории Казахстана Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина, кандидат исторических наук Омирбай Бекмаганбетов; писатель, член Союза писателей Казахстана, исследователь Едіге Камель Жунусов и член Союза журналистов Казахстана Торехан Майбас.

Стоит отметить, что в программу фестиваля вошли конкурсы и мастер-классы по прикладному искусству. Гости могли попробовать кумыс и блюда казахской кухни, приготовленные по традиционным рецептам. Также были организованы национальные соревнования садак ату, катын курес, аударыспак, тенге алу, асау уйрету, мешкейлер жарысы, кымыз ішуден жарыс, кокпар, аламан байге и кыз куу.

Во второй день фестиваля прошли конкурсы традиционной и бардовской песни. В состязании исполнителей традиционной песни победителем стал Ардак Мукышев, а в конкурсе бардовской песни победил Еркин Жабаганов.

В завершение фестиваля гости и участники отправились в экскурсионную поездку в Улытауские горы.

По словам организаторов, этнографический фестиваль "Кокмайса" и в дальнейшем будет проводиться ежегодно. Он успешно популяризирует национальную культуру Казахстана и привлекает множество туристов.

Слово "кокмайса" в переводе с казахского означает "мурава, молодая трава".

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