Евниев и Исаева назначены вице-министрами сельского хозяйства

Астана. 16 января. Kazakhstan Today - В Министерстве сельского хозяйства назначены новые вице-министры, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Евниев Арман Кайратович назначен на должность первого вице-министра сельского хозяйства РК, Исаева Гульмира Султанбайкызы назначена на должность вице-министра сельского хозяйства РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Арман Евниев родился в 1968 году в Северо-Казахстанской области. В 1990 году окончил Омский сельскохозяйственный институт, в 2001 году - Академию государственной службы при президенте РК, в 2002 году - Карагандинский институт актуального образования "Болашак". По специальности - ученый агроном, менеджер государственной службы, юрист.

Трудовую деятельность начал в 1985 году. В 1985-1999 годы работал рабочим, агрономом, главным агрономом, директором совхоза. В 1999-2008 годы работал на различных должностях в государственных органах, возглавлял РОО "Союз фермеров Казахстана". В 2008-2010 годы занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК. В 2010-2016 годы работал в национальных компаниях, возглавлял ТОО "Управляющий холдинг "Мажико", ОЮЛ и индивидуальных предпринимателей "Казахстанский деловой совет АПК". С октября 2016 года и по настоящее время занимал должность государственного инспектора Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

Гульмира Исаева родилась в 1969 году в Алматинской области. В 1991 году окончила Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, в 2010 году - Казахский национальный аграрный университет. По специальности - инженер-технолог. Трудовую деятельность начала в 1991 году. В 1991-2010 годы работала старшим преподавателем, аспирантом, главным специалистом, младшим, старшим научным сотрудником, главным технологом, зоотехником-селекционером.

В 2010-2012 годы работала в национальных компаниях. В 2012-2017 годы занимала должность вице-министра сельского хозяйства РК.

С октября 2017 года и по настоящее время работала советником премьер-министра РК.

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