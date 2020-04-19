Фермерам разрешили проезжать блокпосты при наличии свидетельства о госрегистрации

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Казахстана подписала поправки в постановление "Об усилении карантинных мер", благодаря которым фермеры смогут проезжать через блокпосты, передает Kazakhstan Today.
Ограничение перемещения личного транспорта внутри области, городов, районов и сельских зон, за исключением транспорта лиц, задействованных в проведении весенних полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, в том числе пчеловодстве при представлении подтверждающего свидетельства государственной регистрации (крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство, товарищество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственный товаропроизводитель, кредитное товарищество и государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения), удостоверения личности, а также справки с места работы (справка свободного образца, заверенная печатью) для работников", - говорится в документе.
Напомним, ранее депутаты мажилиса обратились к главе правительства с просьбой разрешить фермерам экспорт скоропортящейся продукции.
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