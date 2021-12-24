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АЛМАТЫ. 23 ДЕКАБРЯ - Фермеры потребовали отставки министра сельского хозяйства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстанские фермеры требовали сегодня отставки министра сельского хозяйства и просили найти на место Ербола Карашукеева более грамотного менеджера. Причем свое требование председатели крестьянских хозяйств из разных регионов страны озвучили лично главе Минсельхоза. Говорят, нет больше сил терпеть последствия летней засухи. А поддержки от чиновников не хватает, сообщает телеканал КТК.
Вам нужно уйти с должности, а на ваше место найти хорошего специалиста, который болел бы душой за народ. Вы не обижайтесь, но народ в Мангистау злится на вас, никак не удовлетворен вашей работой. Наша цель - чтобы вы ускорились и поддержали регион. Осталось всего два месяца зимы, помогите нам выжить. Ведь если сравнивать с прошлым годом, то в Мангистау осталась лишь четверть скота. И я не совру, если скажу, что остальное поголовье погибло либо было продано в Актобе и Уральск", - сказал фермер из Мангистауской области Адильбек Сагындыков.
Фермеры требуют нового пересчета погибшего скота. Заявленную цифру в 1700 голов они считают заниженной. Жалуются и на высокую стоимость кормов. Самое дорогое сено - в Мангистауской области. Если так пойдет дальше, за зиму в регионе погибнет и оставшийся скот. Крестьяне просят чиновников срочно вмешаться и что-то сделать с ценами. К слову, выяснилось, что не все из них знают о существовании субсидий. А кто знает, тот мучается с огромным количеством документов.
Не устраивает фермеров, что многие изменения вносятся в законы без учета их мнения. В Министерстве сельского хозяйства визита тех, для кого там работают, конечно, не ждали. И уж тем более министр не планировал услышать требование о своей собственной отставке. Но тем не менее критику спокойно выслушал и пообещал разобраться.
5 января мы отправим комиссию вместе с депутатами. Решим также вопрос и с финансированием, но уже с Министерством финансов. Но перед выездом нужно встретиться в "Зуме" и еще раз обсудить все темы", - сказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.