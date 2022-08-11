Генеральное консульство КНР в Алматы организовало чтение стихов Абая

АЛМАТЫ. 10 АВГУСТА - Генеральное консульство КНР в Алматы накануне третьего Дня Абая в Казахстане организовало поэтическое чтение у памятника поэту и писателю, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Преподаватели китайского языка, студенты, иностранные студенты Казахского национального университета имени аль-Фараби, Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, а также журналисты и другие участники мероприятия совместно прочитали классические произведения, почтили память великого поэта", - сообщили в генконсульстве.
Участники мероприятия также возложили цветы к памятнику, а генеральный консул КНР в Алматы госпожа Цзян Вэй выступила с речью. В ней она отметила, что Абай является гордостью не только казахского народа, но и пользуется большим уважением и почетом во всем мире.
Его литературные произведения с глубокой философией, его вера и стремление к науке, истине и справедливости стали драгоценным духовным богатством для всего человечества. У поэта много читателей и в Китае, а в Пекине установлен памятник Абаю. Общее восхищение поэтом сделало тему Абая важным культурным мостом, помогающим китайскому и казахскому народам углубить взаимопонимание и передавать из поколения в поколение традиционную дружбу. Надеемся, что данное мероприятие будет способствовать дальнейшему знакомству, дружественному сближению и укреплению духовной связи между двумя народами", - заявила Цзян Вэй.