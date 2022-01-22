Генпрокуратура опубликовала список номеров для жалоб на неправомерные действия полиции

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Номера дежурных прокуроров регионов, к которым можно обратиться по вопросам нарушения прав со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов при доставлении, задержании либо расследовании уголовных дел:
- Нур-Султан, Жумагулов Азамат Болатович: +7 701 059 77 00, +7 7172 71 24 98
- Алматы, Курманов Азамат Сейтканович: +7 708 000 80 00, +7 7272 65 03 95
- Шымкент, Базарбаев Нариман Сайдинганиевич: +7 777 402 32 98, +7 7252 53 91 84
- Алматинская область, Абдрахманов Маулен Акбаевич: +7 701 757 36 27, +7 7282 24 18 92
- Восточно-Казахстанская область, Исабаев Дархан Галымович: +7 702 704 49 99, +7 7232 24 54 82
- Жамбылская область, Сатыбалдиев Дархан Муратович: +7 771 889 00 99, +7 7262 45 43 79, +7 7262 45 15 01
- Кызылординская область, Абдуманов Азат Бауржанович: +7 747 577 99 00, +7 7242 27 77 47
- Туркестанская область, Тыныбеков Нургали Айдарбекович: +7 707 700 32 86, +7 7253 34 10 11
- Акмолинская область, Бекенов Самат Амангельдинович: +7 708 749 13 43, +7 7162 25 02 99
- Карагандинская область, Кульбаев Салауат Ертаргинович: +7 775 123 37 43, +7 7212 35 35 33
- Костанайская область, Муканов Ернар Асылбекович: +7 775 351 85 85, +7 7142 54 55 15
- Павлодарская область, Омаргалиев Ануар Булатович: +7 705 601 71 63, +7 7182 31 50 69
- Актюбинская область, Суюнгарин Максат Жангельдиевич: +7 775 618 55 23, +7 7132 90 12 14
- Мангистауская область, Аманкул Сержан Куттыммуратулы: +7 701 888 38 87, +7 7292 42 34 10
- Атырауская область, Мухтаров Ерлан Габдыкалыкулы:+7 701 471 00 00, +7 7122 27 07 83
- Западно-Казахстанская область, Урынгалиев Серик Наурызгалиевич: +7 777 184 81 84, +7 7112 50 79 74
- Северо-Казахстанская область, Есимов Алим Салимович: +7 701 227 91 45, +7 7152 46 21 43
- Главная военная прокуратура (на действия военнослужащих), Сериков Дулат Мирболатович: +7 776 193 90 22, +7 7172 71 28 46