Героин, гашиш и марихуана: В МВД подвели итоги операции "Карасора"

НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Министерство внутренних дел Казахстана подвело итоги операции "Карасора", в рамках которой из незаконного оборота изъято более 10 тонн наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В МВД сообщили, что во время операции проводились масштабные специальные мероприятия, к которым было привлечено более 1400 человек личного состава территориальных подразделений, в том числе специального назначения МВД и Национальной гвардии.
В труднодоступных районах проведены разведывательно-поисковые мероприятия по обнаружению искусственно высаженных наркоплантаций и дальнейшему перекрытию каналов распространения наркотиков. Для выявления и задержания преступных групп, занимающихся заготовкой марихуаны, и патрулирования использованы 18 автомашин повышенной проходимости.
"Всего ликвидировано 20 плантаций: по одной в Туркестанской и Карагандинской областях и 18 - в Кызылординской области. Изъято и уничтожено 13 тысяч кустов конопли весом более 8 тонн. Привлекалась также вертолетная техника, за 20 облетов выявлено два схрона марихуаны (изъято свыше 17 килограммов), 8 наркопосевов (уничтожено более 8,5 тыс. кустов конопли). Задержаны 10 лиц, занимавшихся незаконным культивированием конопли. Непосредственно в Жамбылской области в результате рейдов задержано 14 подозреваемых в заготовке, хранении и сбыте наркотиков, изъято более 1,8 тонны различных наркотических веществ каннабисной группы", - сообщили в пресс-службе МВД
Всего за время операции по стране выявлено 934 преступлений, в том числе 454 фактов сбыта и 178 хранения наркотиков, 242 факта культивирования. Из незаконного оборота изъято 10,6 тонны наркотиков, в том числе 1,3 килограмма героина, 7,3 тонны марихуаны, 52,2 килограмма гашиша, 68,7 килограмма синтетических наркотиков.
Всего за истекший период текущего года выявлено около 900 правонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков, в том числе 307 фактов сбыта, 87 фактов хранения в особо крупном размере. В незаконный оборот не допущено более 107 килограммов синтетики.
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Героин, гашиш и марихуана: В МВД подвели итоги операции "Карасора"
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Министерство внутренних дел Казахстана подвело итоги операции "Карасора", в рамках которой из незаконного оборота изъято более 10 тонн наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.