Глава Ассоциации фермеров РК обратился к Токаеву с просьбой запустить льготный лизинг сельхозтехники

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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Председатель комитета АПК НПП "Атамекен" - председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев обратился к президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о запуске программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
От лица фермеров Казахстана выражаем Вам глубокое уважение и полностью поддерживаем Ваше поручение о необходимости внедрения механизма льготного кредитования отечественной сельхозтехники, которое прозвучало 14 июля 2022 года в рамках расширенного заседания правительства Республики Казахстан", - сообщается в тексте обращения, размещенного на странице ассоциации в соцсетях.
Отмечается, что начало уборочной кампании в стране начинается в первой половине августа, но на сегодняшний день массово обновить сельскохозяйственную технику невозможно в связи с отсутствием средств по текущим программам лизинга сельскохозяйственной техники, которые хорошо себя зарекомендовали среди сельхозтоваропроизводителей в предыдущие годы.
Только по официальным данным Министерства сельского хозяйства, на 1 января 2022 года парк сельскохозяйственной техники в Казахстане составляет 147,7 тысячи тракторов и 38,1 тысячи комбайнов. При этом уровень износа техники доходит до 80%.
Учитывая важность вопроса и критические сроки ввиду приближающегося периода уборки урожая просим Вашего содействия, а именно дать соответствующие поручения Министерству индустрии и инфраструктурного развития, Министерству экологии, геологии и природных ресурсов, Министерству сельского хозяйства и АО "НУХ "Байтерек" запустить программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники с объемом финансирования 50 миллиардов тенге за счет средств АО "Жасыл Даму", без первоначального взноса со ставкой вознаграждения до 3%", - сообщается в обращении.
По данным ассоциации, скорейший запуск механизма льготного лизинга отечественной сельскохозяйственной техники на указанных условиях позволит фермерам обновить парк более 1000 единиц тракторов и комбайнов в кратчайшие сроки к уборочной кампании текущего года.
Отсутствие работающей программы до осени текущего года приведет к угрозе потери качественного урожая и снижению общего уровня продовольственной безопасности страны", - подчеркивается в обращении.