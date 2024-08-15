11.08.2024, 18:04 86511
Глава FlyArystan встретился с мамой девочки, которую не пустили в самолет и оставили в чужом городе
Фото: Минтранс
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Уральск. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 11 августа, глава FlyArystan Ричард Леджер прилетел в Уральск для встречи с Жазирой Мусиной, мамой 12-летней девочки Зере Галиевой, которую 21 июля не пустили на борт самолета Астана - Уральск, сообщает пресс-служба Минтранспорта.
Стороны детально обсудили причины произошедшей ситуации. Представитель авиакомпании FlyArystan принес официальные извинения перед семьей девочки. На встрече также присутствовали представили Минтранса. В скором времени авиакомпания дополнительно поделится деталями встречи и о принятых мерах/решениях", - сообщили в пресс-службе министерства.
Напомним, 12-летняя пассажирка не попала на рейс из Астаны в Уральск из-за нехватки мест в самолете авиакомпании FlyArystan и осталась ночевать в чужом городе.
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14.08.2024, 18:25 9091
Разгуливающий по Алматы осужденный сын депутата Даулета Турлыханова попал на видео
Фото: кадр из видео
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Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Разгуливающим по ночным улицам города Алматы осужденный сын депутата мажилиса Даулета Турлыханова - Нурасыл Болат попал на видео, передает корреспондент агентства.
Видео выложено примерно в 3 утра, а в 23 часа он не должен быть дома? Более того, мне сказали, что место его регистрации, а соответственно и пробации, город Астана, а видео снято ночью в городе Алматы. Столько нарушений, что у меня большие вопросы к КУИС", - написала на своей странице в Сети адвокат Анна Чернова.
В Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан прокомментировали информацию.
Приговор в отношении данного осужденного поступил на исполнение в службу пробации 14 августа текущего года. В соответствии с законодательством пробационный контроль осуществляется с момента постановки на учет осужденного", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее Верховный суд пересмотрел уголовное дело в отношении Болата Нурасыла - сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова за избиение супружеской пары.
14.08.2024, 16:33 12371
Жители микрорайона Нур Алатау в Алматы вновь остались без электричества
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Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы микрорайон Нур Алатау Бостандыкского района в очередной раз без уведомления жителей отключили от электроснабжения, отключение длится уже несколько часов, многочасовые отключения происходят регулярно, передает корреспондент агентства.
Жители в жару остались с неработающими холодильниками, кондиционерами, насосами и прочей техникой, не считая света, мобильной связи, интернета и прочих необходимых людям возможностей.
Ранее на постоянные отключения электричества пожаловались жители Турксибского района Алматы.
Алматинцы регулярно выражают обеспокоенность тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучреждениях и прочих объектах города. В Алматы наблюдалась аномальная жара.
Представьте, если произойдет скачок напряжения и перегорят кондиционеры и холодильники", - высказалась алматинка.
14.08.2024, 11:20 19701
Количество машин на дорогах Казахстана выросло на 12% за год
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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Количество машин на дорогах Республики Казахстан выросло на 12,3% за год.
На 1 июня 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 5,5 млн автотранспортных средств - на 12,3% больше, чем годом ранее. В том числе 4,8 млн из них пришлось на легковые автомобили, 540,8 тысячи - на грузовые автомобили, 114,1 тысячи - на автобусы", - информирует energyprom.kz.
По данным аналитиков, больше всего автотранспортных средств было зарегистрировано в Алматы: 635,6 тысячи, годовой рост - на 11,7%.
Также среди лидеров оказались Алматинская область, Астана, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области. При этом меньше всего автотранспортных средств было зарегистрировано в Улытауской, Абайской и Жетысуской областях.
Отмечается, что обеспеченность легковыми автомобилями в личной собственности в Казахстане на 1 июля 2024 года была такова: на 100 человек приходилось 22,8 автомобиля против 18,4 годом ранее.
Если же рассматривать возраст автотранспортных средств, к сожалению, придется констатировать, что по дорогам страны по-прежнему в основном колесит автохлам. На 1 июня 2024 года количество машин старше 20 лет достигло 2,5 млн , от 10 до 20 лет - 1,3 млн. Число новых автотранспортных средств возрастом до 3 лет составило всего 335,2 тысячи, от 3 до 7 лет - 670,2 тысячи, от 7 до 10 лет - 666,5 тысячи", - добавили аналитики.
Ранее в Алматы предложили проверять автомобили на соответствие экостандартам.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
Жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Стоит отметить, что количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
14.08.2024, 08:34 22896
В Алматы неизвестные сломали более 30 молодых деревьев
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители района возле озера Сайран обнаружили поломанными десятки молодых саженцев, сообщает первый канал "Евразия".
По данным телеканала, акации, катальпы, вяз посадили два года назад, и деревья уже пошли в рост. Всего вдоль реки сломаны 36 деревьев.
Отмечается, что нарушители переломали деревья именно на том участке аллеи, где с двух сторон по краям ограничен обзор видеокамер.
Как сообщил руководитель отдела экологии Ауэзовского района Алматы Ализат Сеитбаев, ущерб составляет более миллиона тенге.
Вандалам грозит штраф в размере 111 тыс. тенге, и если их найдут, то обяжут посадить новые деревья.
Ранее на варварское обращение с деревьями на улице Рихарда Зорге пожаловались жители Алматы.
13.08.2024, 19:56 38986
В Мангистауской области обещают ввести в эксплуатацию новый опреснительный завод в 2025 году
Мощность нового завода составит 50 тысяч кубометров в сутки
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Жанаозен. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство опреснительного завода морской воды в местности Токмак Каракиянского района Мангистауской области проводится в соответствии с графиком производства работ, сообщает пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз".
Новый завод мощностью 50 тысяч кубометров в сутки позволит полностью обеспечить нужды населения и предприятия Жанаозена в питьевой воде.
Вместе с производственными объектами опреснительного завода идет строительство инженерной инфраструктуры.
На сегодня смонтировано около 150 километров из 200-километрового (две нитки) водопровода, предназначенного для подачи опресненной воды до Жанаозена.
Ранее отсутствие воды вынудило жителей Актау перекрыть дорогу и запустить петицию с требованием решить проблему.
Стоит отметить, что с дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
13.08.2024, 15:39 44066
Этаж крупного бизнес-центра сносят в Алматы
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Третий этаж и мансарда бизнес-центра Parasat на улице Муратбаева, 63, будут демонтированы по решению суда, сообщили в акимате Алматы.
По данным управления градостроительного контроля, эти конструкции были возведены без разрешений.
После внеплановой проверки собственнику ТОО "Parasat Samex Co LTD" было выдано предписание убрать незаконные постройки, но требования не были выполнены. Суд удовлетворил иск управления и решил, что демонтаж необходимо провести", - сказано в сообщении акимата.
Собственник уже начал снос при участии судебных исполнителей.
В ведомстве добавили, что всего в рамках борьбы с незаконным строительством с начала прошлого года в Алматы было демонтировано 44 незаконных объекта, включая жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие.
Ранее в Алматы снесли незаконный таунхаус.
13.08.2024, 14:59 46116
Жительница ЗКО при выплате кредита узнала, что числится умершей
Работники медорганизации в Астане неверно заполнили ИИН умершего пациента
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Уральск. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за халатности работников больницы при заполнении данных жительница Западно-Казахстанской области попала в базу умерших граждан.
По словам женщины, она оплатили ежемесячный платеж по кредиту, но позже деньги вернулись, сообщает издание "Мой город".
Я снова перевела эти деньги, а их со счета не снимают. Я обратилась к операторам, а они говорят: "У нас выходит, что вы скончались четвертого июля в больнице Астаны". Мне сказали идти в ЗАГС, в налоговую, в ЦОН, сейчас этим занимаюсь. Зарплату я получила, счета "Каспи" открыты, а пошла в больницу за лекарством, там тоже в базе у них выходит, что я умерла. Но там сотрудники пошли мне навстречу, помогли, выдали лекарства, я состою на учете с давлением. Мне скоро на пенсию, переживаю, что будет с накоплениями, что делать с кредитом, не набежит ли пеня", - рассказала женщина.
В НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан" пояснили, что ситуацию 4 июля в медучреждении Астаны скончалась женщина. Когда сотрудники медорганизации данные вводили в базу, ошиблись в одной цифре ИИН.
В базе оказались данные жительницы ЗКО. Эта же медорганизация и должна будет исправить данные в базе", - пояснили в ЦОНе.
13.08.2024, 11:54 51526
На варварское обращение с деревьями пожаловались жители Алматы
Рытье траншей убивает корневую систему деревьев, а обрезка ветвей уродует кроны
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Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Экоактивисты Алматы возмущены массовым уничтожением деревьев на улице Рихарда Зорге.
В результате рытья траншей, игнорируя требования отступа в 2 метра от стволов деревьев, вредительски повреждена корневая система многочисленных насаждений. Кроме того, недавно деревья вдоль улицы поверглись ненужной варварской обрезке под высокие пальмы-столбы, что также негативно скажется на их состоянии и экологии города в целом", - пишут общественники в Facebook.
По их словам, массовое ежегодное уничтожение зеленого фонда в городе происходит намеренно и постоянно, при этом акимат не реагирует на экологические нарушения подрядчиков, так как именно его должностные лица в районных акиматах утверждают и заказывают проведение работ по устройству линий дублирующего освещения или труб автополива, в которых нет никакой необходимости.
По мнению активистов, сохранение и защита зеленых насаждений в городе грубо игнорируются уже много лет.
В городе давно назрела острая необходимость забрать все полномочия по сохранению и защите зеленых насаждений с местного уровня акимата на центральный республиканский уровень. В городе Алматы, во всех городах Казахстана и областях должно быть создано "Агентство по охране зеленого фонда", непосредственно подчиненное и подотчетное президенту. Только так и никак иначе можно остановить непрекращающееся полномасштабное уничтожение зеленого фонда, природы, экологии в стране", - резюмировали экоактивисты.
Ранее экологическое общество Алматы сообщило о поврежденных деревьях вдоль реки Малая Алматинка. Неизвестные срубили и повредили около шести молодых деревьев вдоль природной зеленой зоны, а в акимате отделались отпиской, заявив, что земельный участок официально не относится к коммунальному ГРПП "Медеу".
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?