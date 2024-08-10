Авиакомпания FlyArystan оставила 12-летнюю пассажирку в чужом городе из-за нехватки мест в самолете

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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 12-летняя пассажирка не попала на рейс из Астаны в Уральск из-за нехватки мест в самолете авиакомпании FlyArystan и осталась ночевать в чужом городе.





Подробности инцидента рассказали в авиакомпании. По сообщению пресс-службы, 21 июля несовершеннолетняя пассажирка не смогла вылететь из Астаны в Уральск рейсом KC 7367.





В этот день две сестры с сопровождающим пассажиром подошли к стойке регистрации за 50 минут до вылета. Пассажиры не проходили онлайн-регистрацию, поэтому планировали взять посадочные талоны на стойке. Однако из-за замены воздушного судна ранее на менее вместительное авиакомпания не смогла предоставить место на борту самолета одной из девочек. Агенты авиакомпании обратились к пассажирам с просьбой уступить место несовершеннолетней и предложили компенсацию, но желающих среди пассажиров не нашлось.





Представители авиакомпании объяснили ситуацию сопровождающему лицу и матери ребенка и предложили проживание в гостинице для девочки и подруги ее матери, а также предоставили ваучер на 50 тысяч тенге и посадочный талон на следующий рейс до Уральска, который планировался 22 июля. Однако подруга матери от гостиницы отказалась и забрала ребенка с собой с разрешения законного представителя. На следующий день 12-летняя пассажирка вылетела в Уральск под присмотром бортпроводников, как несопровождаемый ребенок", - уточнили в авиакомпании.





В компании добавили, что начали служебную проверку.





В Комитете гражданской авиации заверили, что привлекут к административной ответственности авиакомпанию FlyArystan за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс авиакомпании.





Это вопиющий и неприемлемый случай. Права пассажиров должны всегда соблюдаться", - подчеркнули в комитете.





В ведомстве подчеркнули, что будет проведена тщательная и всесторонняя проверка в отношении авиакомпании FlyArystan, и все виновные лица будут обязательно привлечены к ответственности.