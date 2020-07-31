Глава Минздрава прокомментировал норму об обязательном ношении масок

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на брифинге в СЦК прокомментировал норму об обязательном ношении масок на улице , передает Kazakhstan Today.

Министерством здравоохранения совместно с уполномоченными органами разработан порядок привлечения лиц к административной ответственности за нарушение ограничительных мероприятий, в том числе карантина. Для закрепления положительной динамики, в том числе показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, влияния поведения населения на распространение инфекции, данных о том, что такая превентивная мера, как ношение маски, снижает риск заболевания на 30%. Минздравом издан приказ, в соответствии с которым граждане обязаны постоянно носить маски в общественных местах на улице", - сказал министр.

По его словам, перед принятием решения Минздрав изучил международный опыт.

Не только в Казахстане, но и в ряде зарубежных стран введено обязательное ношение масок везде как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. К примеру, обязательное ношение масок на сегодня предусмотрено в 43 штатах США, в Польше, в Австралии, Словакии, Вьетнаме. Очень много споров возникает вокруг эффективности масок в уменьшении передачи инфекции. Проводятся исследования, результаты которого свидетельствуют об эффективности ношения масок. Ученые пришли к выводу, что использование маски для лица населением, когда оно используется в сочетании с физическим дистанцированием и карантином, обеспечивает управление пандемией", - подчеркнул Цой.

Он уточнил, что приказ об обязательном ношении масок вступает в силу со дня официального опубликования и неисполнение норм влечет за собой штраф для физических и юридических лиц.

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